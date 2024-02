Il gieffino, in crisi dopo la nomination, ha avuto modo di raccontare il suo passato. E un dettaglio ha catturato l’interesse del pubblico.

Dopo le nomination di lunedì, Federico Massaro è entrato in crisi e per questo nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha voluto indagare più a fondo sulle cause di tale sconforto, portando alla luce aspetti meno conosciuti della personalità e della storia personale di Federico. Dal suo racconto è emersa la presenza di una figura molto importante per lui, quella del nonno, la cui identità ha incuriosito il pubblico.

La delusione

Le nomination hanno rappresentato per Federico un duro colpo, fino a spingerlo alle lacrime. Nonostante le critiche da parte di alcuni inquilini della casa, come Alessio Falsone, altri lo hanno supportato, tra cui Simona Tagli.

Confrontandosi direttamente con Signorini, Federico Massato ha aperto una finestra sul suo mondo interiore. “Perché hai avuto quella reazione?” ha chiesto il conduttore. “Ho avuto una famiglia che ha sempre preteso molto da me – ha iniziato a raccontare il concorrente – sono stato un bambino prodigio“.

Dopodiché ha espresso il timore di essere erroneamente percepito come superficiale: “Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa“.

Ecco un momento della puntata.

Il famoso nonno di Federico Massaro

Quella di Federico è una famiglia impegnativa e importante, ha raccontato. In particolare ha citato il padre, Giuseppe Massaro, regista e sceneggiatore italiano. Il racconto ha poi toccato un punto ancora più intimo e misterioso: la figura del nonno, descritto come un personaggio di grande rilevanza all’interno dell’ambiente familiare e soprattutto nel panorama italiano.

Tuttavia il gieffino non ha voluto sbilanciarsi troppo e ha esclusivamente sottolineato di aver avuto un nonno importante: “Non so se lo posso dire, ma è stato un pezzo importante dell’Italia, un importante dirigente di una grande azienda“. Non avendo dato ulteriori spiegazioni, il modello ha generato nel pubblico estrema curiosità al riguardo.