Sembravano essere una delle coppie del prossimo Pechino Express ma per Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi pare essere saltato tutto.

Niente più Pechino Express per Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. Almeno non insieme. Le due ragazze sembravano essere destinate a partecipare in coppia al noto reality ma qualcosa, nelle ultime ore, è cambiato. Pare che una delle due abbia rinunciato. A svelare il retroscena è Gabriele Parpiglia su SDL tv Gossip.

Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi a Pechino Express: la rinuncia

Sophie Codegoni

“Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social. Poi all’improvviso tutto si è stoppato“, si legge su Sdl.

“Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita. Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi. Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e così a quel punto Sophie ha salutato Antonella e Pechino Express ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Questa è una storia a lieto fine dunque”.

A questo punto vedremo se l’indiscrezione verrà confermata dalle dirette interessate o se, invece, ci saranno sorprese in tal senso.

