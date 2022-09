Sognare di volare: il significato onirico dello spiccare il volo in aereo, magari in buona compagnia e ad alta quota.

Sognare di volare capita molto spesso… e non solo a occhi chiusi! Quasi tutti gli esseri umani sono molto affascinati dalla prospettiva del volo, amano prendere l’aereo, andare in mongolfiera, in deltaplano e con qualunque altro mezzo che ci permetta di godere dell’esperienza del volo. Nei sogni, poi, il volo è qualcosa di ancora più straordinario, in grado di dare un senso di leggerezza e libertà. Ma qual è il significato onirico di questo genere di sogni? Proviamo a scoprire quello dei sogni sul volo più comuni in assoluto.

Sognare di volare: la simbologia

Come per ogni tipo di sogno, anche quelli che hanno a che fare con il volo differiscono per alcuni elementi e caratteristiche che li rendono unici nel loro genere, fornendo un apparato di simboli che può permetterci di comprendere in linea di massima cosa il nostro inconscio ci stia dicendo.

Ragazza in aereo

I sogni che riguardano il volo si ricollegano al desiderio di evadere e di guadagnare la propria libertà, agli impulsi sessuali (indica repressione dei propri istinti nella vita reale o impotenza maschile), voglia di fantasticare, una ricerca della spiritualità e al superamento delle difficoltà.

Veniamo adesso nel dettaglio di alcuni sogni. Se stai vivendo un sogno in cui voli alto, vuol dire che hai ambizione e voglia di raggiungere il successo, ma a volte può essere anche indicare un’eccessiva imprudenza e troppa severità con se stessi. Quando invece sogni di volare basso vuol dire che non hai fiducia nelle tue capacità, sei insicuro e vedi il tuo futuro come incerto.

Cosa vuol dire invece sognare in buona compagnia? Può voler dire il desiderio di costruire qualcosa con quella stessa persona. Un impulso che può essere sia di natura sessuale che di altra natura, e che potrebbe coinvolgere sia il proprio partner sia un semplice conoscenze per cui magari proviamo un’attrazione che non riusciamo ad ammettere a noi stessi.

Sognare di volare in aereo: il significato

Quando si sogna un volo in aereo, nel mondo onirico stiamo esprimendo la nostra voglia di scappare da alcuni problemi della realtà il più velocemente possibile. Si tratta di un desiderio inconscio di evadere, andando a raggiungere magari una località sconosciuta per iniziare una nuova avventura da soli o in compagnia di una persona speciale.

Se invece ti capita di sognare di volare sul mare vuol dire che nella tua vita potresti ricevere aiuto da una fonte inaspettata. Per affrontare i tuoi conflitti interiori e qualche rifiuto di troppo, potrai ricevere un soccorso inaspettato, che possa indirizzarti e darti una meta per poter raggiungere quegli obiettivi che ancora non riesci a vedere.

E chiudiamo con un altro sogno molto ricorrente e anche piuttosto angosciante: quello del cadere durante un volo. Si tratta di un’immagine onirica che si ricollega alla mancanza di fiducia nelle proprie capacità, alla paura per il proprio futuro o anche a un senso di vergogna per qualcosa di cui ci si è pentiti. Se si cade in mare vuol dire invece che ci siamo chiusi in noi stessi dopo un momento di spensieratezza. Si tratta di un sogno tipico di chi si sta innamorando ma non riesce ancora a capirlo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG