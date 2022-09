Avete mai visto la casa di Gigi Hadid? La modella ha scelto un’abitazione nel cuore dorato degli Stati Uniti e l’ha arredata in modo particolare, nel segno del colore e dell’originalità…

Milioni di follower sui social e milioni spesi per acquistare una dimora da sogno nel cuore della Grande Mela: sono i numeri che costellano la storia di Gigi Hadid e del suo splendido appartamento a Manhattan, una casa dove tutto profuma di lusso e cifre da capogiro. Ecco com’è fatta l’abitazione della modella che, sarete pronti a dirlo appena vista, non ha badato a spese!

La casa di Gigi Hadid a Manhattan…

Gigi Hadid ha spiegato sui social la genesi del progetto per l’arredamento della sua casa, un paradiso di lusso e comfort con elementi di design davvero unici e soprendenti. La casa di Manhattan è stata studiata al millimetro, con uno stile calibrato sulla sua passione per i colori che strizza l’occhio al boho chic in chiave pop.

Nel 2020, Gigi Hadid ha presentato il suo appartamento newyorkese ai fan su Instagram, raccontando com’è nata l’idea di realizzare degli interni dal sapore super dinamico e moderno: “Ho trascorso tutto l’anno scorso a progettare e curare il mio luogo dei sogni. Ovviamente tutto si è riunito subito prima della quarantena fuori città… ma sono entusiasta del tempo che passerò godendomi tutti gli angoli speciali che sono stati realizzati con il piccolo aiuto di alcuni dei miei creativi preferiti“…

Gigi Hadid

La casa di Gigi Hadid a tutto colore e… pasta!

Proprio attraverso il profilo Instagram della supermodella, scopriamo alcuni scorci della sua splendida casa negli Stati Uniti, un delizioso appartamento che avrebbe pagato milioni di dollari (i gossip parlano di almeno 10!) e che ha curato nei minimi dettagli.

Per realizzare il suo nido da sogno, Gigi Hadid non ha badato a spese e si sarebbe affidata ad alcuni amici esperti di opere d’arte e interior design. La casa della modella si sviluppa su due livelli e sarebbe frutto della fusione di due appartamenti in una zona esclusiva di Manhattan.

Quello che balza subito agli occhi è il tocco di colore che invade gli ambienti. La casa di Gigi Hadid si compone di cinque camere da letto, sei bagni e di un’area living dall’aspetto super accogliente, oltre che da una cucina super accessoriata in cui dominano i contrasti tra il legno naturale, il bianco e le note dinamiche di originalissimi mosaici di pasta! Avete capito bene: la supermodella li ha scelti per decorare le ante con toni che vanno dall’arancione all’azzurro… La proprietaria non ha risparmiato neppure in fatto di pareti: a renderle personalissime, curiosi rivestimenti in cui spiccano persino riproduzioni delle copertine del New Yorker…

Riproduzione riservata © 2022 - DG