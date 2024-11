Arriva la sentenza d’Appello: condannato l’ad della società di Fedez per una truffa da 100mila euro. Il verdetto ribaltato.

Colpo di scena negli affari di Fedez: la Corte d’Appello di Milano ha condannato a 8 mesi, con pena sospesa, l’ex amministratore delegato della Doom srl, società che si occupa dell’immagine di Fedez e gestita dalla madre del cantante, Annamaria Berrinzaghi. Il verdetto ribalta l’assoluzione di primo grado, in cui l’imputato era stato scagionato “perché il fatto non costituisce reato”.

Ma scopriamo tutti i dettagli della spinosa vicenda.

Fedez: accusa di truffa e verdetto

L’accusa riguarda una presunta truffa da 100mila euro emersa durante la gestione di una sponsorizzazione con un noto marchio di zaini.

L’ex AD avrebbe stipulato un accordo economico fittizio, facendo risultare una cifra inferiore (250mila euro) rispetto a quella realmente pattuita (350mila euro). La differenza, secondo l’accusa, sarebbe stata dirottata verso una società collegata all’imputato.

Annamaria Berrinzaghi

La vicenda è partita da un’indagine del PM Alessandro Gobbis e ha visto un capovolgimento della sentenza rispetto al giudizio di primo grado. Inizialmente, il tribunale aveva escluso ogni finalità ingannatoria da parte dell’ex AD, ma la Corte d’Appello ha ora deciso diversamente.

“Dobbiamo leggere le motivazioni per comprendere la decisione della Corte” ha dichiarato l’avvocato della difesa, Davide Montani. L’avvocato ha sottolineato come, persino in udienza, il procuratore generale avesse richiesto la conferma dell’assoluzione, rendendo il verdetto finale ancora più inaspettato. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione.

Le conseguenze per Fedez

La condanna dell’ex amministratore rappresenta un capitolo complesso per Fedez e la sua famiglia. Sebbene il cantante non sia direttamente coinvolto, il caso getta ombre sulla gestione della sua immagine e dei suoi affari, gestiti in parte dalla madre.

Intanto rimaniamo in attesa dei prossimi sviluppi della vicenda legale collegata alle sue aziende.

Al momento né Fedez né la madre hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla sentenza.