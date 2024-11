Andrea Giambruno, intervistato a Dritto e Rovescio, torna a parlare dei fuori onda: le scuse e il ritorno in televisione.

Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni, alla fine non è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, ma ha rilasciato un’intervista a Dritto e Rovescio su Retequattro.

A distanza di 13 mesi dal caso dei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia, Giambruno è tornato in televisione per rompere il lungo silenzio. Scopriamo che cosa ha detto.

Andrea Giambruno: “Non sono quello dei fuori onda”

Durante l’intervista televisiva, Giambruno ha chiesto scusa alla famiglia e agli spettatori, cercando di chiarire la sua posizione e i suoi sentimenti riguardo all’accaduto.

Durante il colloquio con Paolo Del Debbio, Giambruno ha espresso il suo disagio nel rivedere quelle immagini, affermando “Non sono quello dei fuori onda“, e ha poi continuato: “Non mi sono riconosciuto. Ho provato vergogna per me stesso, perché non sono così sul luogo di lavoro“.

Il giornalista ha definito il caso un trauma personale, aggravato dall’interpretazione pubblica che lo ha dipinto come un molestatore e un maschilista, etichette che continua a rifiutare con forza.

Andrea Giambruno: l’effetto della shitstorm sulla vita privata

Giambruno ha parlato dell’impatto che l’episodio ha avuto sulla sua vita privata, in particolare sul rapporto con la famiglia: “C’è una famiglia che avrei dovuto tutelare e una donna che avrei dovuto proteggere, ma non l’ho fatto“.

Le sue parole trasmettono un senso di rimorso per le conseguenze che il caso ha avuto, inclusa la separazione dalla Meloni.

Giambruno ha ammesso di aver confuso il clima di amicizia con quello lavorativo, riconoscendo l’errore e promettendo di non ripeterlo. Ha anche condiviso un messaggio di speranza per sua figlia: “Dirò sempre di fidarsi degli uomini, ma con occhi aperti e testa sulle spalle“.

Basteranno le sue parole per cancellare quel brutto capitolo della sua vita? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.