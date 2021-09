Dati gli eccezionali ascolti riscossi con le prime due season, Snowpiercer 3 si presenta ai nastri di partenza coi riflettori puntati contro.

Snowpiercer 3 è realtà. Attraverso un comunicato ufficiale il colosso dell’entertainment WarnerMedia ha confermato la notizia del rinnovo, adattamento del film girato da Bong Joon-ho e, a sua volta, tratto dal fumetto di Jean-Marc Rochette, Benjamin Legrand e Jacques Lob. Una decisione alquanto prevedibile, sicché lo spettacolo, trasmesso negli Stati Uniti su TNT, ha conquistato il titolo di serie più vista nella tv via cavo USA nel 2020, e il miglior debutto per il canale dai tempi di The Alienist. Andiamo a scoprire quali sono le informazioni note circa la data di uscita, la trama e il cast.

Snowpiercer 3: a quando l’uscita in Italia?

Fonte foto: https://www.facebook.com/SnowpiercerTV/

Nessuna rivelazione, almeno per il momento, sul periodo di rilascio delle nuove puntate. Difficile ipotizzare un lancio nel corso del 2021, anche se una piccola fiammella di speranza resta accesa. Più probabilmente i fan dovranno, comunque, attendere pazientemente il 2022. Stando ad alcune ipotesi, il terzo ciclo di episodi sbarcherà nei primi mesi del prossimo anno. Lo scorso luglio l’intera troupe ha festeggiato la conclusione delle riprese. Ma non solo. Difatti, come già fatto in precedenza, TNT si è portato avanti e ha annunciato la S4.

Snowpiercer 3: la trama della serie tv

In un’intervista concessa a Deadline, Becky Clements, tra gli executive producer dello show, ha fornito qualche anticipazione riguardo alla S3: “Si tratta di un nuovo mondo e tutti sono alla ricerca di un posto in esso – ha dichiarato -. Nella terza stagione ci sarà un piccolo salto temporale. Nulla di particolarmente significativo, ma basterà a mostrare al pubblico come appare, in realtà, il nuovo ordine mondiale. Nel corso della terza stagione vedremo delle nuove alleanze. È stato divertente guardare la scena realizzarsi, mettendo insieme nuove persone”.

Presumibilmente gli esseri umani prigionieri del treno che ha salvato loro la vita proveranno a ripopolare il pianeta, apparentemente in procinto di tornare allo stato iniziale. Tuttavia, la lotta per la sopravvivenza non è terminata. Nel mentre, Melanie cercherà di riallacciare i rapporti con la figlia che ha scoperto non essere morta. Nell’arco delle prossime settimane trapeleranno magari ulteriori dettagli.

Snowpiercer 3: il cast

A capitanare il cast ci saranno i confermatissimi Daveed Diggs e Jennifer Connelly, rispettivamente nelle vesti di Andre Layton e Melanie Cavill. Considerando gli sviluppi della S2, gli spettatori temevano di non rivedere più Connelly. Ma Clements ha affermato: “Siamo lieti che Melanie si unirà a noi per la terza stagione”.

Inoltre, si uniscono dei nuovi membri al cast: “Abbiamo un nuovo personaggio principale nella terza stagione di ‘Snowpiercer’, così come un paio di nuovi secondari – ha proseguito la produttrice -. Saranno in grado di portare nuove informazioni nel nostro mondo”. Lo show è una produzione CJ Entertainment e Tomorrow Studios. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Scott Derrickson, Matthew O’Connor, James Hawes, Graeme Manson, Marty Adelstein, nonché i produttori del film Bong Joon Ho, Dooho Choi, Lee Tae-hun, Park Chan-wook, Tae-sung Jeong e Miky Lee.

Snowpiercer 3: il trailer

La messa in onda italiana avverrà, al solito, su Netflix. Non essendo neppure chiara la finestra di pubblicazione della season 3, è ancora troppo presto per il relativo teaser trailer. Quello che proponiamo di seguito si riferisce alla S2:

Snowpiercer 3: le location della serie tv

Lo spettacolo è interamente realizzato su veri vagoni, montati tramite un meccanismo che simula il movimento, all’interno dei teatri di posa Martini Studios a Langley. Non la città americana, bensì l’omonima sita nella British Columbia canadese, nel distretto regionale di Metro Vancouver.