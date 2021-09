Il live della prima puntata del GF Vip 6: i concorrenti entrano nella Casa. Conduce Alfonso Signorini, opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Un cast che promette scintille, ventidue concorrenti scelti minuziosamente dal conduttore Alfonso Signorini e dal suo staff, due opinioniste nuove di zecca, Adriana Volpe (che ha partecipato da concorrente) e Sonia Bruganelli. Il GF Vip 6 parte come ogni nuova edizione con un primo obiettivo: superare se stesso. E sarà difficile visti gli ascolti dell’edizione 2020, gli stessi che avevano portato la produzione a prolungare di mesi il programma, vinto poi da Tommaso Zorzi.

Gf Vip 6: il live della puntata

Ore 23.46 Avviata la clip di presentazione di Gian Maria Antinolfi, ex flirt di Soleil Stasi. Prima di entrare, riceve le critiche delle opinioniste: Sonia Bruganelli “non è famoso”, mentre Adriana Volpe dice “non è carino fare la lista delle fidanzate”.

Ore 23.37 Fa il suo ingresso nella casa la discussa modella Soleil Stasi Sorgè. Adriana Volpe si dichiara subito una sua fan e anche Sonia Bruganelli ha il piacere di fare la sua conoscenza. Nel frattempo, la Cipriani risale con l’altalena, suo malgrado.

Ore 23.23 Francesca Cipriani inizia a salire con l’altalena sospesa. Le urla terrorizzate non mancano, motivo per cui Signorini cede e la fa scendere. Sonia Bruganelli la paragona a un simpatico pappagallino sul trespolo.

Ore 23.18 Le sorelle Etiopi non sono ancora entrate nella casa: si ritrovano infatti in una stanza a parte occupate a rispondere alle critiche degli haters del Grande Fratello sui social. Anche a loro la possibilità di salutare il loro amico Tommaso Zorzi. Ora le ragazze possono finalmente entrare nella casa.

Ore 23.15 Stavolta è Signorini a ricevere una bella sorpresa: arriva in studio Tommaso Zorzi, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip.

Ore 23.11 Come Signorini ci aveva promesso, la Cipriani fa un’entrata speciale nella casa: dopo essere stata insignita del ruolo di inviata speciale, la showgirl dovrà entrare nella casa su un’altalena volante. Mentre la ragazza è titubante, Goria entra nella casa.

Ore 23.03 Presentate le clip della showgirl Francesca Cipriani, che non manca di urlare il solito “Grande Fratello ti amoooo!” e del giornalista Amedeo Goria. I due concorrenti arrivano insieme e la Cipriani, per l’emozione e l’eccessiva euforia, rischia di cadere scendendo dalla macchina.

Ore 22.55 Prima della pubblicità Alfonso Signorini preannuncia l’entrata bomba di Francesca Cipriani, settima concorrente.

Ore 22.39 Presentato il sesto concorrente, l’attore Alex Belli, che nella sua clip introduttiva ci parla di sua moglie Delia, che pare ingelosirsi facilmente. Il bel modello arriva su una moto e incontra subito le sorelle Hailé Selassié. I quattro sono destinati a una sorpresa: le sorelle entreranno nella casa non tramite la classica porta, ma tramite una cassaforte. Prima però una prova hot: Alex mostra gli addominali su richiesta delle ragazze!

Ore 22.32 Signorini annuncia un ciclone che si sta per abbattere sulla casa. Sono infatti in arrivo le sorelle etiopi, ossia le principesse Hailé Selassié. Vi ricordiamo che le tre sorelle vengono considerate come un unico concorrente. Le ragazze, dopo aver sottolineato le loro nobili origini, dichiarano di cercare l’amore in casa.

Ore 22.18 In arrivo nella casa il quarto concorrente, l’atleta Aldo Montano, che nella clip dichiara: “Sono pronto alle sfide, e le vinco anche. Attento Grande Fratello!” Signorini si congratula con lui: “Questa estate ci hai regalato un bellissimo sogno, grazie“. Prima di entrare, gli viene regalato un saluto di persona da dei giovanissimi e teneri schermidori.

Ore 22.02 Dopo 13 anni ritorna al Grande Fratello la showgirl Raffaella Fico. “Non mi farò incantare da nessuno nella casa“. La terza concorrente prima di entrare nella casa ci stupisce con una coreografia da urlo.

Ore 21.55 Signorini ci mostra un riassunto della storia di Manuel: nato da una famiglia di nuotatori, venne definito una promessa del nuoto italiano. Ma poi rischia la paralisi dopo uno sparo di pistola alla schiena ad Acilia. “Sono qui grazie al sostegno della mia famiglia“, dichiara il ragazzo. In studio il sostegno del pubblico e delle opinioniste: “Il ragazzo non ha bisogno di sconti, trasmette un messaggio molto forte”.

Ore 21.50 L’arrivo del secondo concorrente, Manuel Bortuzzo. “Prometto che porterò felicità a tutti quanti” prima di entrare. Il conduttore gli ricorda: “nella casa vedremo la nostra normalità”. Il saluto affettuoso con Katia Ricciarelli.

Ore 21.45 Vediamo le prime immagini della nuova casa mentre Katia Ricciarelli fa un breve tour. La casa è un’esplosione di colori e grandezza: 1000 metri quadrati!

Ore 21.40 Entra la prima concorrente, Katia Ricciarelli, ambasciatrice della cultura musicale italiana. “Scusate se sola mi presento” recita nella clip introduttiva. La cantante lirica fa un’entrata scenica con una cadillac rosa e dichiara: “sarò una vipera nella casa!”.

Ore 21.35 Inizia il Grande Fratello VIP. La prima dichiarazione di Alfonso Signorini: “prometto che vi faremo emozionare”. Presentate le opinioniste fisse Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Salutati anche a Pupo e Antonella Elia, opinionisti dell’ultima edizione.

Ore 21.10 I concorrenti sono pronti: sono questi gli ultimi istanti prima della messa in onda del Grande Fratello Vip 6, il reality che dopo il grande successo dello scorso anno torna con una edizione nuova di zecca. Intorno alle 21.35 il primo collegamento: grande attesa per le immagini degli interni della Casa, rinnovata rispetto allo scorso anno, ma ovviamente anche per i nuovi volti che la popoleranno.