La BBC lancia ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, il documentario sul Principe Filippo di Edimburgo.

La Famiglia Reale inglese è quella che più di ogni altra suscita interesse in ogni angolo del mondo e non solo in Gran Bretagna. Prove ne è, ad esempio, il grande successo avuto da una serie TV come The Crown che racconta la storia della Regina Elisabetta II. Grande attesa c’è ora per ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, il documentario sul Principe Filippo di Edimburgo prodotto e realizzato dalla BBC che andrà in onda in sul celebre network mercoledì 22 settembre in prima serata, alle ore 21.

Prince Philip: The Royal Family Remembers: il documentario sul Principe Filippo

Nel documentario sono presenti vari filmati di repertorio del Principe Filippo, che è morto il 9 aprile del 2021 alla soglia dei 100 anni. Non mancano poi i ricordi dei famigliari e delle persone che meglio lo hanno conosciuto.

Principe Filippo di Edimburgo

“È sempre stato una presenza importante dietro tutto ciò che abbiamo fatto” ha detto di lui il nipote, il Principe William. “Siamo stati fortunati ad averlo per quasi 100 anni” ha aggiunto il figlio, il Principe Carlo.

Nel corso del documentario, inoltre, per la prima vota verranno mostrati in TV alcune stanze private del Principe Filippo, dal suo studio alla biblioteca che si trova al primo piano di Buckingham Palace.

Prince Philip: The Royal Family Remembers: la BBC annuncia il documentario

Il documentario Prince Philip: The Royal Family Remembers è stato annunciato dalla stessa BBC con entusiasmo: “Per la prima volta in televisione, più di una dozzina di membri della famiglia reale offrono i loro pensieri e le loro riflessioni personali, rendendo uno storico tributo alla vita straordinaria di Sua Altezza Reale il Principe Filippo Duca di Edimburgo”.

L’appuntamento per la prima in assoluto dell’opera è fissato per mercoledì 22 settembre, successivamente arriverà anche al di fuori dei confini inglesi.