Missione Beauty è il talent show di Rai 2 condotto da Melissa Satta: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

A distanza di 10 anni da Insideout (Tutti pazzi per la scienza), Melissa Satta torna su Rai 2 alla conduzione di un nuovo programma: Missione Beauty. Quello che conduce l’ex velina è un talent show che si prepara al debutto assoluto nella televisione italiana ed è stato annunciato nel corso della 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia alla quale la stessa Melissa Satta ha partecipato lasciando anche il segno sul red carpet.

Missione Beauty: il programma su Rai 2

Il debutto di Missione Beauty su Rai 2 è attesa per la fine del mese di settembre del 2021. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare dal programma? E’ un talent show dedicato al mondo della bellezza, come anche il titolo scelto lasciava intuire.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Melissa Satta

L’obiettivo del programma è quello di lanciare e dare spazio ai make-up artist e hair-artist che si esibiranno e sfideranno nel corso delle varie puntate. In estate si sono svolti i casting del programma e sono molti coloro che hanno risposto nella speranza di essere scelti per il programma che può vantare il supporto di alcune aziende importanti nell’universo del beauty come Clinique, Aveda e le profumerie Naima.

Melissa Satta: i programmi

Come detto in precedenza, con Missione Beauty Melissa Satta torna alla conduzione di un programma su Rai 2 a distanza di dieci anni dall’ultima volta, quando la si era potuta vedere in Insideout. L’ex velina di Striscia la Notizia negli ultimi ha partecipato da concorrente o da opinionista a molti altri programma della Rai, da Punto su di te a Quelli che il calcio.

Melissa Satta è stata opinionista di altri programmi calcistici come ad esempio Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Sky Calcio Club e conduce su Sky Sport Gol Deejay.