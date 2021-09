Lunedì 13 settembre inizia il Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni sulla prima puntata del reality di Canale 5.

Il Grande Fratello Vip 6 inizia: lunedì 13 settembre 2021, a partire dalle ore 21.35 circa, su Canale 5 prende il via la nuova edizione del più celebre reality show della TV italiana. Alla conduzione del programma, per la terza stagione consecutiva, c’è Alfonso Signorini che in studio potrà contare su due opinioniste al debutto nel salotto del programma: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare dalla prima puntata? Chi sono i vip che entreranno nella casa? Vediamo ora tutte le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 2021.

Grande Fratello Vip 6, la prima puntata: le anticipazioni

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono in totale 22 ma non tutti entreranno nella casa nel corso della prima puntata: la maggior parte inizieranno subito il loro reality, alcuni di loro, infatti, faranno a tutti gli effetti parte del cast del programma solamente dalla seconda puntata, che è in programma venerdì 17 settembre (ogni settimana vanno infatti in onda due diverse puntate del reality).

Alfonso Signorini

Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Proprio la partecipazioni di quest’ultimo, che è stato protagonista anche di Temptation Island dove ha fatto discutere per l’eccessivo gelosia nei confronti di quella che è diventata l’ex fidanzata, ha già suscitato diverse polemiche.

Grande Fratello Vip 2021: il montepremi

Non ci sono invece novità per quel che riguarda il montepremi finale: chi vincerà il Grande Fratello Vip 6 si aggiudicherà i 100.000 euro in palio. Metà del montepremi dovrà però essere devoluto in beneficenza, esattamente come accaduto anche nelle scorse edizioni del programma.