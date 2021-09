Si chiama Kerry e si è fatto subito notare da Tina Cipollari che lo ha definito il “pirata dei Caraibi”, ecco chi è.

Oggi Uomini e Donne ricomincia, il dating show di Maria De Filippi riparte con il suo trono. Tra gli uomini che quest’anno faranno parte del programma c’è un’ospite speciale: “il pirata dei Caraibi”. Si chiama Kerry e il suo look particolare non è passato inosservato.

Ecco il concorrente di Uomini e Donne definito il “pirata dei Caraibi”

Barba lunghissima, sguardo affascinante due vistosi orecchini il concorrente Kerry ha subito catturato l’attenzione di Tina che lo definisce “pirata dei Caraibi“. L’uomo si rivela simpatico e spigliato e sta allo scherzo: “Non l’avete mai visto un nome così, non lo avete mai conosciuto” e poi rivela dettagli di se: ” E’ il mio vero nome e sono toscanissimo anche se ho un nome inglese, quindi fatto in casa con la levatrice”. Il suo look piratesco e la sua simpatia sta già conquistando lo studio, chissà quale sarà la dama fortunata che salperà con lui per i sette mari.