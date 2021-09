Davide Maggio ci mostra un’anteprima della passerella del Grande Fratello Vip 6, nel video spunta una gru che non serve alle riprese aeree come si può pensare.

Il Grande Fratello Vip 6 è a poche ore dal suo debutto ufficiale. Il giornalista Davide Maggio, come di consueto, dà delle succulente anticipazioni, questa volta sulla passerella della casa più spiata d’Italia. Guardando meglio le immagini “spoilerate” dal giornalista si nota una gru al lato: a cosa serve?

Il mistero della gru vicino alla passerella del GF Vip: ecco a cosa serve

Davide Maggio stesso chiarisce il “giallo” intorno alla gru che si vede vicino alla passerella del Grande Fratello Vip 6. Stando a quanto detto dal blog ufficiale del giornalista, la gru non serve, come si può pensare, alle riprese aeree della casa ma un altro colpo di scena: “Un arrivo… dall’alto! A poche ore all’esordio della sesta edizione di Grande Fratello Vip, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini, siamo in grado di mostrarvi in anteprima la passerella della casa di Cinecittà sulla quale ‘aleggia’ una misteriosa gru. No, non si tratta di una telecamera per riprese aeree ma ci risulta che il mezzo servirà per l’ingresso di un concorrente“. Dunque, un concorrente verrà calato nella casa con una gru? Sicuramente questa edizione punta a meravigliare il pubblico e sarà ricca di colpi di scena.