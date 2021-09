Cattive notizie per la programmazione Rai che subirà molte cancellazioni, a causa di uno sciopero.

Molti programmi Rai, come Oggi è un altro giorno, condotto Serena Bortone, sono stati cancellati. Il motivo è uno sciopero dell’emittente che sta facendo saltare la programmazione. L’intero palinsesto potrebbe subire variazioni e il destino di molti show è in bilico.

Sciopero Rai: salta “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone

Chi attendeva con ansia il ritorno di Oggi è un altro giorno e dei suoi ospiti, e il debutto di I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi purtroppo, dovrà attendere ancora. Sembra che nella giornata odierna sia stato indetto uno sciopero della Rai e quindi molti programmi sono stati cancellati o subiranno delle variazioni. Il comunicato ufficiale pubblicato stamattina dichiara: “A causa di un’agitazione sindacale la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni”. A quanto sembra, lo show della Bortone è stato ufficialmente cancellato così come Agorà ed Elisir in onda su Rai 3 e tanti altri. Sono andati regolarmente in onda, E’sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e confermati Ore 14 e Detto Fatto.