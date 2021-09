Orietta Berti è stata vittima della prima puntata di Scherzi a Parte 2021. La cantante è rimasta intrappolata all’interno di una macchina guasta e trascinata da due carri attrezzi.

Scherzi a Parte ha posato il suo sguardo malizioso sulla povera Orietta Berti, che è diventata la prima vittima “d’onore” nella nuova edizione del programma di Canale 5.

La cantante è stata inizialmente contattata da Mario Giordano, uno dei tanti complici dello scherzo, che la invita a essere ospite a una puntata del suo programma Fuori dal Coro. L’artista accetta di buon grado, e ad accompagnarla negli studi avrebbe dovuto essere il figlio Otis (anch’egli complice).

Qui il primo imprevisto: la macchina è rotta e quindi Orietta Berti sarà costretta ad utilizzare un’auto inviata per l’occasione dalla produzione.

Lo scherzo

Da qui la situazione precipita: la macchina, un modello ultra tecnologico con assistente vocale e in grado di controllare la guida, ha un guasto. La cantante ora è sola e intrappolata al suo interno.

L’assistenza, contattata tempestivamente, si rivolge a un carro attrezzi che comincia a trascinare la macchina verso gli studi di Mediaset (all’insaputa di Orietta, convinta si stare andando in officina).

Nello studio di Scherzi a parte, intanto, viene mostrato un finto servizio del TG5 in cui la conduttrice Cesara Bonamici racconta di un ingorgo a Roma causato proprio dai mezzi di trasporto su cui si trova la malcapitata.

Qui vediamo che il carro attrezzi che trascina la macchina di Orietta Berti è trascinato a sua volta da un altro carro attrezzi.

La povera vittima si tiene ben stretta alle cinture, conscia della possibilità di essere sballottata a ogni curva.

L’arrivo in studio

Lo scherzo si conclude per il meglio, con Orietta Berti che si ritrova nello studio di Scherzi a Parte tra applausi e risa. Proprio quando si è rasserenata e sta per afferrare il microfono per cantare, tuttavia, c’è un’altra sorpresa: da un nascondiglio accanto alla sua poltrona esce la sua sosia.

“Sono io la vera Orietta Berti!”, dichiara tra lo sbigottimento e le risate generali.