Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

E’ Luce dei tuoi occhi una delle novità di Canale 5 dell’autunno del 2021. La fiction è composta da 12 episodi che ogni mercoledì sera, per sei settimane (in ogni puntata ne verranno quindi trasmessi in onda due), accompagneranno il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Ma quando inizia Luce dei tuoi occhi? L’uscita della prima puntata in TV è in programma mercoledì 15 settembre 2021 in prima serata, a partire dalle ore 21.35 circa. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Luce dei tuoi occhi, la fiction: la trama

Emma Conti, una Étoile di fama internazionale, è la protagonista principale di Luce dei tuoi occhi: la fiction, quando inizia, ci racconta il passato drammatico della donna la cui figlia muore poco dopo essere nata. La donna lascia così l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti.

Anna Valle

Molti anni dopo, però, riceve una lettera anonima in cui le viene detto che la figlia in realtà è ancora viva e frequenta un’Accademia di danza a Vicenza (nella città veneta si trovano le principali location della fiction). Emma decide così di tornare in Italia, si fa assumere come insegnante nell’Accademia di danza è cerca di scoprire quale tra le tante ragazze potrebbe essere la figlia che pensava di aver perso per sempre.

Luce dei tuoi occhi, la fiction: il cast

A interpretare il ruolo di Emma Conti è Anna Valle, al suo fianco a guidare il cast di Luce dei tuoi occhi troviamo Giuseppe Zeno, che veste in anni di Enrico Leoni, un professore di educazione fisica che è anche il padre di una delle ragazze che frequenta l’Accademia di danza dove viene assunta Emma Conti.

Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Paola Pitagora e Luca Bastianello.