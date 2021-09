La serie francese Morgane Detective Geniale sta per approdare su Rai Uno. Siete curiosi di scoprire tutto sulla trama e il cast delle puntate? Di seguito tutti i dettagli.

In autunno, e più precisamente il 14 settembre 2021, Rai Uno manderà in onda la serie francese Morgane Detective Geniale, un poliziesco che vedrà al centro della trama una donna delle pulizie molto intuitiva e intelligente, in grado di risolvere anche i casi più complessi. Protagonista del progetto, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico in Francia, è Audrey Fleurot, conosciuta per aver interpretato Magalie nel film “Quasi amici”. La serie è composta da 8 episodi complessivi, per una durata di circa 50 minuti l’uno. La rete trasmetterà due puntate a settimana, ogni martedì, per un totale di quattro prime serate che, forse, allieteranno gli spettatori.

Morgane Detective Geniale, la trama

La trama è ambientata nella Francia del Nord, a Lilla, dove vive Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), una donna delle pulizie di una stazione di Polizia con un quoziente intellettivo pari a 160. Insomma, un genio incompreso. Quest’ultima dimostrerà le sue capacità nel momento in cui la Polizia dovrà indagare su un caso di omicidio e arresterà la persona sbagliata. La protagonista se ne renderà conto prima di tutti e proverà a risolvere la situazione, riuscendoci e diventando così una collaboratrice di Adam Karadec (Mehdi Nebbou), detective del commissariato.

Anche il commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud) resta colpita dalle capacità di Morgane e decide di inserirla nell’ambiente come consulente della Polizia. La protagonista accetta l’incarico, ma in compenso vuole la riapertura di un caso che le sta a cuore: la scomparsa del suo ex fidanzato, Romain (Nicolas Baisin). Ora Morgane è divisa tra lavoro e vita privata (ha tre figli), e non manca la ciliegina sulla torta: la donna ha qualche problema ad accettare l’autorità altrui, tanto che non sarà facile il suo inserimento. Di seguito potete vedere il trailer:

Da donna delle pulizie in una stazione di Polizia a consulente nelle indagini grazie a un quoziente intellettivo di 160.

In prima visione assoluta, la serie-rivelazione dell’anno, #Morgane – Detective geniale, dal #14settembre alle 21.25 su @RaiUno. pic.twitter.com/AMdeHzhMWj — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 7, 2021

Il cast della serie francese di Rai Uno

Oltre a Audrey Fleurot, il cast di Morgane Detective Geniale, in onda su Rai Uno dal 14 settembre 2021, si compone di Mehdi Nebbou (è Adam, il poliziotto con cui collabora Morgane nei casi a lui assegnati), Marie Denarnaud (Céline Hazan, Commissario e superiore di Adam). Insieme a loro, Cypriane Gardin (Théa Alvaro), Noé Vandevoorde (Elitt Alvaro), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Bérangère McNeese (Daphné Forestier) e Christopher Bayemi (il Dr. Bonnemain). Ricordiamo che, oltre alla serie francese, a ottobre la rete trasmetterà anche i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani.