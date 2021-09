Maria De Filippi fa entrare Andrea Nicole, ma prima la conduttrice manda una clip video come dedica alla nuova tronista trasgender e come messaggio contro gli stereotipi.

Quest’anno a Uomini e Donne siederà sul trono rosso Andrea Nicole, la prima tronista trasgender del dating show. Prima di far entrare Nicole in studio, Maria De Filippi mostra un filmato particolare come dedica alla nuova tronista e per lanciare un messaggio contro gli stereotipi di genere.

Prima di far percorrere la passerella dello studio ad Andrea Nicole, Maria De Filippi ha voluto mandare in onda un video molto particolare tratto da una puntata di Tu Sì Que Vales. Il messaggio della conduttrice è proprio per la nuova tronista trasgender che quest’anno cercherà l’amore nel dating show ma anche per combattere i pregiudizi di genere. Il video mostra una concorrente del talent show che si presenta portando semplicemente la sua storia. Lei si chiama Martina Panini ma alla nascita era Marco, nato in un corpo che non sentiva suo. La trasgender racconta il suo percorso per diventare donna.

Nel filmato la concorrente dichiara: “Ho iniziato a soffrire fino a capire che l’unica persona accanto a me che mi ha capita era mia nonna. Lei mi ha accompagnata lungo tutto il percorso di trasformazione.” Tra la commozione dei giudici Martina continua dicendo che è sempre stata vittima di bullismo anche a livello lavorativo e poi lancia un messaggio di speranza: “Vorrei che il mondo sia diverso che le persone capissero”. Partendo da questa clip, la De Filippi annuncia Andrea Nicole specificando che è nata “con un sesso biologico diverso da quello attuale”.