Doc – Nelle tue mani sta per tornare in televisione, come sempre su Rai Uno, con la seconda parte di puntate della prima stagione.

A cause dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, e al conseguente lockdown, erano state interrotte le riprese degli episodi della prima stagione di Doc – Nelle tue mani. Inevitabilmente anche la programmazione televisiva ne aveva risentito, con Rai Uno che lo scorso mese di aprile era stata costretta a mandare in onda solamente otto delle sedici puntate previste. Ora però la serie TV con protagonista Luca Argentero sta per tornare sul piccolo schermo con i restanti otto episodi della prima stagione.

Doc – Nelle tue mani: quando esce in TV

Come ha annunciato Rai Uno, per vedere i primi due dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani bisognerà attendere giovedì 15 ottobre. Esattamente come per le precedenti puntate, anche le restanti verranno trasmesse due alla volta.

Luca Argentero

E’ così si inizierà giovedì 15 ottobre con gli episodi In salute e in malattia e Quello che siamo, poi si proseguita con altre due puntate giovedì 22 ottobre, altre due giovedì 29 ottobre e, infine, gli ultimi episodi sono stati inseriti nel palinsesto di Rai Uno per giovedì 5 novembre.

Doc – Nelle tue mani: il cast della serie TV

Il protagonista di Doc – Nelle tue mani è Luca Argentero, che interpreta il ruolo del protagonista, Andrea Fanti: l’attore torinese ha portato in scena il percorso fatto realmente dal medico Pierdante Piccioni che, dopo l’incidente, si è trovato nel ruolo di paziente dopo che per anni era stato lui ad avere il compito di curare i malati.

Da lì è ripartito per tornare al suo ruolo di dottore ma arricchito da ciò che ha imparato dall’altra parte della barricata. Nel cast di Doc – Nelle tue mani troviamo anche Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Gianmarco Saurino e Simona Tabasco.