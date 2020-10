Multe e sanzioni per chi è senza mascherina al chiuso e anche all’aperto: cosa rischia chi non rispetta l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione.

Le mascherine diventano obbligatorie anche all’aperto: per chi non le indossa, sono in arrivo multe salatissime. È questa una delle novità più importanti tra i testi presenti nel nuovo Dpcm di ottobre 2020. Sanzioni che riguarderanno non solo chi non indosserà i dispositivi di protezione individuale al chiuso e all’aperto, ma anche i locali che non faranno rispettare tale obbligo. Ma cosa rischio in concreto se vado in gira senza mascherina?

Multe per chi è senza mascherina: i dettagli

Nel testo che il governo sta per approvare saranno previste sanzioni amministrative che possono andare dai 400 ai 1000 euro per chi verrà colto senza mascherina all’aperto o al chiuso in luoghi pubblici.

Coppia con mascherina

Ma non finisce qui. Rischiano sanzioni amministrative infatti anche i gestori dei locali nei quali non saranno fatte rispettare le misure di sicurezza. Per i proprietari dei locali la multa può andare dai 400 ai 1000 euro, ma con una possibilità di sanzione accessoria che può prevedere la chiusura dell’esercizio per un periodo di tempo che va dai 5 ai 30 giorni.

Mascherine all’aperto obbligatorie in Italia

Il Dpcm ottobre 2020 vedrà dall’8 ottobre l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, misura che finora era stata adottata solo nel Lazio, in Campania e in altre regioni. Nel testo la mascherina dovrà essere portata da chiunque al di fuori della propria abitazione ogni qual volta ci si troverà in prossimità di altre persone non conviventi. Saranno esenti dall’obbligo solo coloro che svolgono attività motoria (ma con distanziamento obbligatorio di due metri), chi è in bici, chi è in moto e chi è in auto da solo o con i propri congiunti.

Insomma, la mascherina dovrà nuovamente diventare la nostra migliore amica. La speranza è che, come ipotizzato da alcuni ricercatori, le protezioni possano diventare una sorta di vaccino artificiale contro il Covid.