Una raccolta di poesie e romanzi scritti di proprio pugno dalla conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, venuta a mancare nell’agosto del 2019.

In questi giorni, in tutte le librerie d’Italia, è uscito il libro dal titolo Ti aspetterò tutta la vita, al cui interno sono contenute le poesie e delle riflessioni di Nadia Toffa. Tutto quello che verrà raccolto con la vendita del libro, scritto dalla conduttrice e inviata de Le Iene, venuta a mancare nell’agosto del 2019 a causa di un tumore, sarà devoluto alla Fondazione Toffa, che mamma Margherita ha deciso di creare dopo la scomparsa di sua figlia.

Ti aspetterò tutta la vita, il libro di Nadia Toffa

Nadia Toffa, poco prima di morire, ha deciso di affidare nelle mani di mamma Margherita una sua raccolta di poesie e di pensieri romantici. Proprio a detta della mamma, inoltre, sembra che la Toffa amasse scrivere soprattutto la notte e tutto quello che è contenuto nel libro, la conduttrice amava annotarlo sul proprio smartphone.

La Toffa, nonostante il carattere peperino e fumantino, aveva un lato tenero e dolce che mostrava solo alle persone più strette. Era innamorata dell’amore e amava regalare sorrisi, una cosa che le riusciva bene anche attraverso lo schermo del televisore. In molti, infatti, si sono affezionati nel corso degli anni a lei e qual caschetto biondo.

Mamma Margherita e il ricordo di Nadia

Proprio con la mamma, Nadia, ha deciso di trascorrere gli ultimi suoi giorni. A raccontarlo è stata proprio la signora Toffa che ha ammesso:

“Parlavamo sempre del dopo. [..] Mi diceva di stare tranquilla, che non mi avrebbe mai lasciata sola. Mi disse di non piangere. [..] Le ho trasmesso il coraggio di credere nelle sue passioni, di portarle avanti. Ha avuto tanti no, non è stato facile per lei. Lei teneva molto a Le Iene, conosceva tutti. Faceva le prove allo specchio. Quando veniva delusa dai no, le dicevo che quei no non contavano niente e di andare avanti”.

