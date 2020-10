Giovedì 8 ottobre su Rai Uno vanno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione di Nero a Metà, ma la serie TV tornerà con la stagione 3.

Anche la seconda stagione di Nero a metà è giunta alla conclusione: gli ultimi due episodi, Verità nascoste e La resa dei conti, sono andati in onda su Rai Uno giovedì 8 ottobre. Ora i tanti fan della serie TV, che ha viaggiato con una media di share superiore al 20% (superiore anche a quella di un’altra serie TV di successo della Rai come L’Allieva), si stanno chiedendo se L’ispettore Carlo Guerrieri e il vice ispettore Malik Soprani torneranno in una terza stagione o se invece Nero a metà è arrivata alla conclusione. Chi ama questa serie TV può tirare un sospiro di sollievo: la stagione 3 ci sarà.

Nero a metà: la stagione 3 ci sarà

Per poter vedere su Rai Uno gli episodi della terza stagione di Nero a metà bisognerà però ovviamente avere molta pazienza: la nuova stagione, infatti, non uscirà prima dell’anno prossimo. Una data ufficiale non c’è ancora ma, con ogni probabilità, sarà nell’autunno del 2021.

Claudio Amendola

Anche perché i lavori di inizio delle riprese delle nuove puntate non cominceranno prima del mese di gennaio del prossimo anno. Sarà necessario quindi armarsi di un po’ di pazienza ma l’importante è che Nero a metà torni con nuovi episodi e una nuova stagione.

Nero a metà: il cast della serie TV

In Nero a metà a interpretare il ruolo del protagonista, l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, è Claudio Amendola. Il co-protagonista, il vice ispettore Malik Soprani, è invece impersonato dall’attore Miguel Gobbio Diaz.

Nel cast della serie TV troviamo Rosa Diletta Rossi, che interpreta Alba Guerrieri, la figlia del protagonista. Completano il cast della serie TV Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela e Roberto Citran.