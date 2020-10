Monopoly compie 85 anni: due edizioni speciali, una per l’anniversario, l’altra dedicata ai ‘perdenti’, per festeggiare il compleanno del gioco più amato.

Buon compleanno Monopoly! Il gioco da tavolo più amato al mondo compie 85 anni. Nato nel lontanissimo 1935, il gioco che ci trasforma in imprenditori e costruttori ha conquistato nel corso dei decenni un miliardo di giocatori in tutto il mondo, diventando un fenomeno di costume capace di trovare il proprio spazio all’interno della cultura pop, e ispirando anche il mondo dell’arte, della moda, del design e ovviamente dei videogiochi. In 85 anni dello storico Monopoly sono state lanciate oltre 500 edizioni differenti. E da oggi se ne aggiungono due speciali proprio per festeggiare questo importantissimo traguardo!

Monopoly: un’edizione speciale per gli 85 anni

Quale miglior modo per festeggiare un compleanno, se non con un’edizione speciale? È in arrivo la versione luxury del Monopoly, in una confezione esclusiva nero lucido. Si tratta di un’edizione da collezione, con 8 pedine dorate che rappresentano i simboli della bella vita: un farfallino, una macchina da corsa, degli occhiali da sole, un elicottero, uno yacht, un orologio da polso e poi un cappello e un cilindro.

Monopoly

Dal punto di vista del regolamento, il Monopoli (come veniva chiamato in Italia fino al 2009) per l’85esimo compleanno non cambia. Ma resta il fascino di potersi immergere in un’atmosfera lussuosa anche se solo all’interno di un gioco da tavolo. Se invece cerchi una rivoluzione anche nel meccanismo di gioco, allora l’edizione speciale che fa per te è un’altra…

Monopoly: Rivincita dei Perdenti

Di versioni del gioco ne sono uscite centinaia nel corso degli anni, tra cui molte dedicate a serie tv, film o libri come Friends, Game of Thrones o Harry Potter. Prima di Natale è in arrivo l’edizione più rivoluzionaria nella storia del gioco da tavolo: la Rivincita dei Perdenti. Si tratta di una versione in cui sono proprio i perdenti a festeggiare la vittoria. In questa edizione pagare l’affitto e andare in prigione non è infatti un malus, anzi, assicura punti speciali che possono servire per arrivare alla vittoria finale.

Monopoly Rivincita dei Perdenti

In altre parole, nessuno si strapperà più i capelli se cadrà accidentalmente su Parco della Vittoria con un albergo sopra. Chi era solito andare in bancarotta facilmente potrà conquistare la vittoria grazie a un nuovo regolamento in cui non mancheranno i colpi di scena! Insomma, stavolta tutti, ma davvero tutti, potranno festeggiare l’anniversario del gioco da tavolo più amato al mondo con il sorriso stampato sul volto.