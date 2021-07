Leggeri, eleganti, raffinati, gli slip dress sono il must have che spopola nelle collezioni estive e nel nostro guardaroba ovviamente.

La scorsa estate era un consiglio, quest’anno sono un diktat. Esattamente come la muscle tee, anche lo slip dress, rubato agli anni ’90 durante la scorsa estate, è diventato un must have a tutti gli effetti? La prova è che ne troviamo almeno uno all’interno di ogni nuova collezione, e soprattutto piace tanto anche alle star.

Sexy ma non troppo, da rendere sporty-chic con un paio di sneakers o super elegante con un paio di tacchi vertiginosi, è il vestito perfetto che ha capito perfettamente come farsi in due: comfy, con una vestibilità più easy, oppure attillato per quelle sere in cui desideriamo sentirci l’anima della festa. Insomma, lo slip dress sarà nostra anima gemella a prova d’estate!

Comfy o avvolgente? A caccia dello slip dress dell’estate 2021

Dai modelli più disimpegnati e comfy a quelli più avvolgenti, lo slip dress si fa amare per la sua classe ed eleganza: due dettagli naturali per questo capo che è stato rubato alla lingerie. Ricordate la sottoveste? Ecco lo slip dress si reinventa diventando un outfit casual, ma valorizzando la sua chiave seduttiva in versione pret a porter.

– A partire dalle nuance: possiamo trovare quelle classiche e basic, come nero, bianco e color carne, oppure quelle più sgargianti e super pop. Una slip dress addicted è decisamente Dua Lipa, che in occasione del compleanno del suo fidanzato Anwar Hadid ha tirato fuori ultimamente un modello argentato, ma qualche post fa non ci è sfuggito neppure quello bianco senza bretelle, che ha indossato con un paio di autoreggenti. In vero e proprio lingerie style.

– Alle star piace classico, ma non sempre attillato come quello di Dua. Sceglie un modello comfy Matilda De Angelis, con una slip dress nero ai David, che si modellava dolcemente sul suo corpo e dalle bretelle intrecciate, sexy e trendy in un colpo solo. Questo abito lingerie piace tanto anche all’attrice italiana, che in occasione di un evento cinematografico a Bologna, ne ha indossato un modello sempre dal taglio over all’americana ma in bordò, per un tocco seducente e frizzante.

Come abbinare il vestito in stile lingerie: tacchi o sneakers a seconda dell’occasione

Se state temendo che lo slip dress sia un abito da indossare solo in certe occasioni, fermatevi subito. Questo abito è più versatile di quanto crediate, e vi stupirà come anche il contrasto con un paio di sneakers possa renderlo trendy, sexy e da indossare tutti i giorni. Per quelli day by day il consiglio è quello di scegliere sicuramente colori vivaci, allegri e vibranti, a tono con le belle giornate di sole estive.

– Sneakers, sandali bassi, espadrillas, smorzano l’eleganza del nostro slip dress: avremo così un look decisamente sporty chic che non rinuncia però ad un mix di eleganza e sensualità. E se la sera promette di essere fresca, un blazer leggero o uno scialle in armocromia, saranno il dettaglio fashion irrinunciabile.

– E alla sera, non rinunciate a tutto il glamour che lo slip dress può riservare, meglio ancora se scuro come la notte: lungo o corto che sia, puntiamo su un paio di décolléte gioiello oppure su un paio di slingback, ma il tacco è d’obbligo, pronte per il prossimo cocktail party vista mare o per un evento speciale in vista.