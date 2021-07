Platform, con charms, sandali o ciabatte, non c’è estate 2021 senza un paio di Crocs al piede.

Torniamo a parlare di Crocs, e di come quest’anno le ciabatte più discusse di sempre stiano rubando la scena delle scarpe estive, che si tratti di sandali o ciabatte. Ha iniziato Balenciaga a tornare sull’argomento con il modello da urlo e super costoso con il tacco, che sicuramente sarà lustro e trend di tanti vip, e ha proseguito poi Crocs con il lancio dei nuovi modelli dell’estate 2021.

La certezza ormai è che prima o poi, complici anche i saldi magari in questo momento, potremo cedere ad un paio di Crocs, anche quelli che qualche anno fa le guardavano con una certa incertezza. Il marchio però con la sua capacità di rinnovarsi sempre, riesce con il giusto dettaglio a conquistare il gusto di un po’ tutte noi.

Crocs: le ciabatte rivedute e corrette secondo i trend del momento

Il modello è sempre quello di un comodo sabot in gomma, ormai iconico: le Crocs in realtà sono riuscite sempre a restare in pole position come ciabatte da mare, pur se negli ultimi anni se ne è sentito parlare di meno. Poi è bastato pensare a come rendere più accattivante il classico modello, catturare grazie alla loro trendy allure vip ed influencer, ed il dado è stato tratto.

Oltre a Chiara Ferragni con le sue adorabili Crocs viola decorate con charms, anche Justin Bieber, che ha un debole soprattutto per le sneakers, ha ceduto alla moda che impazza della ciabatte di gomma in the city e ha scelto di indossare un paio di Crocs per seguire anche lui il trend. Modello charms naturalmente anche per lui.

Ciabatte super colorate ed inclusive che sono riuscite a rubare il cuore anche a Sfera Ebbasta e Drew Barrymore, giusto per aggiungere altri due nomi, e siamo certe che vagando su Instagram potrebbe capitarci di beccare anche qualche altra star e influencer. Insomma le Crocs sono diventate delle scarpe da Vip, motivo che ci convince ancora di più a curiosare tra i nuovi modelli.

Tie-dye, con i pupazzetti, a sabot o fascia: ad ognuno le sue Crocs

Abbiamo capito che il modello delle Crocs con i charms impazza, e che oltre ad essere amato dalle star, è il tipo di ciabatte cutie che piacerà subito a chi non resiste a pupazzetti e cartoni animati: in effetti rendono il modello sabot decisamente tenero, sia per adulti che per bambini. Tra gli ultimi modelli anche quelle super estive, con charms ispirati alla frutta!

– Trendy anche le Crocs in versione multicolor, seguendo la tendenza tie-dye: dai colori più vivaci a quelli pastello, questo modello promette di essere pur se con più semplicità, eccentrico quanto quello con i charms. Con la sua esplosione di colori non può che abbinarsi perfettamente alla voglia di relax e divertimento dal sapore estivo: sì che possiamo osare, ed indossarle anche nelle sere d’estate in vacanza.

– Oltre al modello sabot, Crocs ha lanciato un modello sempre in gomma ma a due fasce: un sandalo che può essere gradito a chi magari desidera indossare everyday le scarpe di gomma, seguendo la tendenza del momento, ma con un’alternativa al classico sabot Crocs.