Glamour e impreziosita da cinturini fluo ai manici, la Gucci Diana conosce nuova vita, in omaggio a Lady D.

60 sarebbero stati gli anni compiuti da Lady Diana nel 1 Luglio di quest’anno, e siamo certe che avrebbe continuato ad incantarci ed ispirarci con i suoi look, come ancora continua a fare oggi. La Principessa di Galles è riuscita ad individuare nel suo stile casual tutti quei pezzi, tra outfit e accessori che ad oggi consideriamo evergreen, compresa la Gucci Diana, una it bag che oggi cuoriamo con amore su Instagram. Anche e soprattutto nella sua versione brand new, con cui Gucci rende omaggio ad un suo iconico modello ma soprattutto a Lady Diana, donando alla borsa quel tocco di stile, quel dettaglio contemporaneo che esprime l’essenza dello stile della principessa.

Gucci Diana: la it-bag rivisitata da Alessandro Michele con dettagli fluo

Il modello è quello, iconico e immediatamente riconoscibile con i suoi manici di bambù, con quel giusto tocco esotico che fa subito estate. La novità sono i cinturini fluo che servono per motivi pratici a tenere insieme i manici della handbag, aggiunti da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che dona alla it-bag un tocco contemporaneo.

– Tra le prime a sfoggiarla una giovane ambassor italiana di casa Gucci, l’attrice Benedetta Porcaroli, una Gucci lovers che indossa l’iconica borsa proponendoci un look che è pura celebrazione glamour dell’estate, con il suo modello maxi in pelle marrone, abbinata ad un long dress rosso e bianco leggero e in volant.

– La indossa invece in versione mini l’attrice Elle Fanning, con un look street estivo, audace, e sporty chic: in completo di lino brown a cui fa armoniosamente contrasto il rosa della Gucci Diana, che si lascia portare anche a tracolla, preziosa come fosse un gioiello.

Due look così diversi che mostrano la versatilità di questa it-bag apparsa per la prima volta nel 1991, raccontando in sintesi lo stile della sua epoca. Le bande colorate, aggiunte oggi sono la perfetta interpretazione di come la indossava Lady D, su un capo sportivo quanto elegante.

Dove acquistare la nuova Gucci Diana: modelli e colori disponibili

La nuova Gucci Diana è attualmente acquistabile online nei modelli maxi, piccolo e mini nelle nuance bianco, marrone e nero, in rosa solo nella versione mini, azzurra nella versione piccola e mini, e nella misura piccola anche in verde. Modelli speciali sono quelli multicolor e bianco con texture pitonata. I costi partono dai 2000 euro per la mini e dai 300 per la maxi, variabili a seconda del modello.

A rendere ancora più esclusiva la Gucci Diana è una collezione che invece troviamo disponibile solo nei negozi, dove troviamo ulteriori modelli in texture pitonata o in struzzo ma in diversi colori.

