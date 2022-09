Molte persone praticano una skincare quotidiana, ma ce ne sono anche altre che non sanno cosa significa la parola: scopriamolo.

Quando si parla di skincare si intende la pratica di prendersi cura delle propria pelle. Questa espressione inglese è sempre più utilizzata anche in Italia e infatti sono ormai poche le persone che non ne conoscono il significato. Nel caso la vostra ragazza, vostra moglie o vostra figlia utilizzi questa parola e voi siate spaesati, vi suggeriamo di continuare la lettura. Di seguito, infatti, vogliamo darvi la definizione di questo termine.

Origini : dall’inglese skincare, parola composta da skin (in italiano pelle) e care (in italiano cura).

: dall’inglese skincare, parola composta da skin (in italiano pelle) e care (in italiano cura). Quando si usa : in cosmesi, per indicare i trattamenti che hanno lo scopo di migliorare l’aspetto della pelle.

: in cosmesi, per indicare i trattamenti che hanno lo scopo di migliorare l’aspetto della pelle. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di skincare

skin care

Skincare è una parola inglese usata nel presente anche in Italia e diffusa soprattutto tra le persone di sesso femminile. Questo termine indica infatti la cura della pelle attraverso l’utilizzo di prodotti specifici. Questa pratica è quindi ormai diventata fondamentale per ogni tipo di pelle in quanto solo grazie ad essa si può avere una cute sana ed idratata.

La prima attestazione del vocabolo in Italia risale al 2001 all’interno dell’articolo Così la medusa tornerà a colpire a firma di Giusi Ferrè nel Corriere della Sera. Da quel momento in poi, la parola ha preso sempre più piede nel nostro Paese e nel presente ci sono migliaia di contenuti online che ne parlano. Influencer, esperti e personaggi famosi danno a tutti consigli su come curare la pelle tramite i propri profili social.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per chiarire perfettamente come utilizzare questa parola:

“La skincare del viso è una vera e propria coccola per me: ogni giorno utilizzo siero, maschere viso e creme al mattino e alla sera”.

“La tua pelle è molto acneica, per questo ti suggerisco di usare per la skincare solo prodotti specifici per pelle grassa”.

“Clio Make Up consiglia ottimi prodotti per la skincare: ti consiglio di guardare i suoi video per sapere cosa comprare”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG