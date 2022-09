Le frasi sull’indecisione non possono servire solo come stimolo agli altri, ma anche a voi stessi. Diamo uno sguardo alle citazioni migliori.

Ci sono frasi sull’indecisione che possono aiutare a smuovere una situazione d’impasse? Certo, molte delle quali scritte da personaggi di un certo calibro. Come tutte le altre, anche questa inclinazione umana ha sempre stimolato pensieri più o meno profondi. Vediamo le citazioni migliori di sempre, quelle che aiutano a dare o a ricevere una spinta.

Frasi sull’indecisione: ottime quando serve una spinta

L’indecisione è una brutta bestia. Non è snervante solo per quanti vivono accanto ad un soggetto che ha questa inclinazione, ma anche per coloro che la vivono in prima persona. Quando questo aspetto caratteriale è ben radicato, si fa fatica anche a scegliere se a pranzo è meglio mangiare la pasta con il sugo oppure in bianco. Insomma, qualche volta l’indecisione può davvero essere patologica. E’ in casi come questi che frasi ad hoc possono aiutare a riflettere. Di seguito, una selezione di citazioni a tema:

Quando devi decidere, la migliore scelta che puoi fare è quella giusta, la seconda migliore è quella sbagliata, la peggiore di tutte è non decidere. (Theodore Roosevelt);

L’indecisione è la ladra delle opportunità. (Jim Rohn);

Nulla è così logorante quanto l’indecisione, e nulla è così futile. (Bertrand Russell);

L’indeciso mette sempre radici nei crocevia della vita. (Fabrizio Caramagna);

Tutto in me è ondeggiante, indeciso, incerto, vago e mobile. Io temo di concludere, di affermare, di volere, e anche di vivere. Non sono che esitazione, dubbio, apprensione, sospensione. (Henri-Frédéric Amiel);

L’uomo non è fatto per prendere decisioni. Basta vederlo al ristorante, davanti a un menu. (Roberto Gervaso);

E’ in un momento di indecisione che i tuoi sogni vengono distrutti. (Marc Dassault);

Vivi o muori, ma per amor di Dio non avvelenarti con l’indecisione. (Erica Jong);

L’indecisione è debilitante: si autoalimenta; in un certo senso crea un’abitudine. Ma è anche contagiosa; si trasmette ad altri. (Harry A. Hopf)M

Io se voglio una cosa vado decisa, la guardo, la prendo, poi vedo il prezzo e la ripongo nello scaffale. (Anonimo);

Non c’è niente di più riprovevole del comportamento di chi, indeciso ed esitante, torna paurosamente sui suoi passi. Questo ci capiterà in ogni circostanza se non ci liberiamo da tutto ciò che raffrena e distrae l’animo e gli impedisce uno slancio e un impegno totale. (Lucio Anneo Seneca);

È meno dannoso sbagliare nell’agire che essere indecisi e tergiversare sempre. (Baltasar Graciàn);

Siete un pugno di uomini indecisi a tutto. (Mino Maccari);

Il problema delle linee di confine è che, spesso, non le attraversiamo. Indecisi, ci camminiamo sopra come un equilibrista sul filo, senza mai avere il coraggio di stare da una parte o dall’altra. (Fabrizio Caramagna);

Fate che la vostra mente agisca con decisione e seguitene le conseguenze. Nessun bene è mai stato fatto in questo mondo con l’esitazione. (Thomas Henry Huxley);

Nella sfida tra il pericolo e l’indecisione, la differenza tra la vita e la morte sta nella fiducia. Nella fiducia nelle proprie capacità, nella fiducia in se stessi e nella fiducia che riponiamo negli altri. (Emily Thorne);

L’indecisione è la principale di tutte le passioni. (Simon May);

Spesso c’è un rischio maggiore nel rinvio di una decisione che nella decisione sbagliata. (Harry A. Hopf);

L’indecisione e il rimandare le cose sono parenti del fallimento. (George Canning);

L’essere umano più miserabile del mondo è quello in cui la sola cosa abituale è l’indecisione. (William James).

Frasi sull’indecisione d’amore: pensieri stimolanti

L’indecisione, che sia in amore oppure in qualsiasi altro ‘campo’ della vita, non è un male. Sia chiaro, non lo è se dura giusta il tempo della scelta. Quando non si arriva mai da nessuna parte, però, è letale.

Cosa fare? Qualcosa. Qualsiasi cosa. Tranne solo sedersi. Se abbiamo sbagliato, ricominciamo. Proviamo qualcosa di diverso. Ma se aspettiamo fino a quando non siamo soddisfatti e abbiamo ogni certezza, potrebbe essere troppo tardi. (Lee Iacocca);

La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si decidono mai ad essere buone o cattive. (Hannah Arendt);

L’indecisione, l’ansietà sono per lo spirito e per l’anima quello che la tortura è per il corpo. (Nicolas de Chamfort);

L’ottimista vive nella penisola delle infinite possibilità. Il pessimista è incagliato nell’isola della perpetua indecisione. (William Arthur Ward);

L’indecisione può o può non essere il mio problema. (Jimmy Buffett);

Quando camminate, camminate; quando sedete, sedete; soprattutto non siate indecisi. (Yunmen Wenyan);

L’indeciso è uno che teme di volere il contrario di ciò che vuole. (Roberto Gervaso);

L’indecisione è la peggiore decisione. (Anonimo);

L’asino di Buridano morì tra due fasci di fieno. (Proverbio);

Colui che si trova in mezzo alla strada viene investito da ambedue le direzioni. (Loni Bergqvist);

L’uomo indeciso cambia idea anche durante il sonno. (Adolphe d’Houdetot);

Tutte le strade dell’indecisione portano all’infelicità. (Anonimo);

Spesso ripetiamo a noi stessi: “Se avessi potuto, se fossi andato, se avessi capito”. Sono frasi che pronunciamo ogni volta che non abbiamo il coraggio di metterci in gioco, giorno dopo giorno, di cogliere ciò che la vita ci offre. Il vero amore non ha paura di niente, l’indecisione è di chi non ama. (Romano Battaglia);

L’indeciso. Attende esitando. Poi procede procrastinando. (Fabrizio Caramagna);

Decisione, prendimi tu. (Anonimo).

