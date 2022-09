App per misurare: ecco le più consigliate per spazi e oggetti, ma anche per monitorare le proprie condizioni di salute psico-fisica.

Esistono diverse app che aiutano a prendere le misure in diversi ambiti della nostra vita. Una novità tecnologica che può tornare utile quando si fa cucito o altri lavori di tipo manuale. Ma esistono anche app che servono per misurare cose meno concrete, come i nostri passi o i battiti cardiaci. Ecco alcune tra quelle che potrebbero risultare di maggior utilità durante la vita quotidiana, venendoci in soccorso ogni volta che abbiamo bisogno di misurare qualcosa.

Le migliori app per prendere le misure

Un’app del genere è Tape Measure. È gratuita e permette di prendere misure di lunghezza, larghezza e altezza. Include anche un righello incorporato, cosa che rende più facile prendere misure senza dover usare un metro da sarta tradizionale. Un’altra app utile per le misure è chiamata iMeasure. Costa poco meno di 2 euro e per molti utenti vale la spesa. Con quest’app puoi misurare le dimensioni di qualsiasi oggetto semplicemente scattandone una foto. Anche questa include un righello che può essere usato per misurare linee diritte.

Prendere misure smartphone

Se cerchi un’app specificatamente progettata per il cucito, dovresti controllare Sewing Assistant di Singer. È anch’essa gratuita e include una varietà di funzioni utili quando si fa cucito. Ad esempio, una libreria di oltre 250 punti cucito, così come un calcolatore di tessuti che aiuta a determinare quanto tessuto serva per un determinato progetto.

App per contare i passi e misurare le calorie

Se sei alla ricerca di un modo per aumentare il numero di passi che fai, ci sono alcune ottime app per aiutarti a misurare i tuoi progressi. Ecco alcune delle nostre preferite: Il pedometro di Azumio è una buona app con cui cominciare. Non solo conta i tuoi passi, ma misura anche la distanza percorsa e le calorie bruciate. È facile da usare e ha un’interfaccia molto pulita.

Camminare in montagna

Step Counter di Fat Secret è un’altra buona opzione. Traccia non solo i tuoi passi, ma anche la distanza, il tempo e le calorie bruciate. In più, include un diario degli alimenti per aiutarti a tenere traccia della tua assunzione calorica e dei tuoi progressi. MyFitnessPal è una delle app più popolari sul mercato, e per buone ragioni. È facile da usare e ha un database di oltre 5 milioni di alimenti. Ha anche uno scanner di codici a barre per rendere il tracciamento dell’apporto calorico ancora più semplice

Infine, se cerchi una soluzione completa, prova 365 Fitness di 365 Inc. Non solo conta i tuoi passi e la distanza, ma anche le calorie bruciate e il tempo attivo. In più, ha un calendario integrato per aiutarti a tenere traccia dei tuoi progressi.

App per misurare i battiti cardiaci

L’app migliore per misurare la frequenza cardiaca è Instant Heart Rate. È disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Questa app usa la camera del telefono per monitorare la frequenza cardiaca. È molto precisa e facile da usare. Inoltre, non richiede nessun altro attrezzo, come una cintura toracica. Basta aprire l’app, avvicinare il telefono al petto e attendere che misuri la frequenza cardiaca.

Instant Heart Rate è perfetta per le persone che vogliono capire meglio la propria frequenza cardiaca e come questa influenza la loro salute nel complesso. Con quest’app, è possibile monitorare la frequenza cardiaca nel tempo e vedere come cambia in relazione a diversi tipi di attività. È inoltre utile durante gli allenamenti. Se sei alla ricerca di un modo per diventare più attivo e migliorare la tua salute, Instant Heart Rate è un ottimo strumento da avere a disposizione. Quindi, cosa aspetti? Scaricala subito!

App per misurare il sonno

Sicuro di dormire bene? Se sei come la maggior parte delle persone, hai bisogno di migliorare. Non preoccuparti, c’è un’app per questo. Sleep Better by Michael Hyatt è un’app che ti aiuta a tracciare le tue abitudini nel sonno e ti insegna come dormire meglio. L’app include un diario del sonno per tracciare i tuoi pattern, una checklist per andare a letto, un timer di rilassamento e altro. L’app è gratuita da scaricare e usare, ma c’è anche una versione premium con funzionalità aggiuntive. Se cerchi di dormire meglio, Sleep Better è un’ottima opzione.

App per misurare lo stress

Ci sono molte app che sono progettate per aiutare le persone a misurare il loro livello di stress. Mentre alcune di queste app sono molto sofisticate, altre sono piuttosto semplici. Ad ogni modo, tutte hanno lo stesso scopo: aiutare le persone a diventare più consapevoli dei propri livelli di stress, e trovare modi per ridurli. Una delle più popolari app è Calm. Questa app è progettata per aiutare le persone a rilassarsi e a scaricare lo stress, e dispone di una vasta gamma di strumenti ed esercizi che possono essere utilizzati per raggiungere questo obiettivo. Include anche una funzione di diario, che consente agli utenti di tracciare il proprio progresso nel tempo.

Un’altra popolare app per misurare lo stress è Headspace. Questa app è orientata ad aiutare le persone a meditare, e include una vasta gamma di meditazioni guidate che le persone possono utilizzare per aiutarle a rilassarsi e a scaricare lo stress. Se stai cercando un’app che è progettato specificamente per aiutarti a gestire lo stress, allora queste due potrebbero essere una buona scelta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG