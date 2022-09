App per arredamento casa: le migliori applicazioni da utilizzare sullo smartphone per creare l’arredamento della propria abitazione.

Progettare l’arredamento per la propria nuova casa non è mai stato così semplice! Rispetto al recente passato, l’avanzamento tecnologico ha reso la scelta del mobilio giusto alla portata di tutti. Oggi per poter immaginare come sarà la propria nuova abitazione dopo averla riempita dei mobili scelti, infatti, basta utilizzare delle app per arredamento casa. Sugli store se ne trovano tantissime, sia per Android che per iOS, e sono tutte molto semplici da utilizzare, adatte anche a chi di design non si intende minimamente. Scopriamo insieme alcune delle migliori.

App per creare arredamento casa: quali usare

Una delle prime scelte se stai pianificando l’arredamento della tua nuova casa è Design Home. App progettata da Crowdstar Inc, disponibile sia per iOS che per Android, permette di giocare con la decorazione della propria abitazione e di trasformarci, almeno per qualche minuto, in decoratori di interni. Con questa applicazione possiamo infatti arredare spazi tridimensionali con mobili ricercati e di gran gusto, con la possibilità di acquistare ciò che manca. Di base è gratuita, ma è possibile ‘ampliarla’ comprando pacchetti che vanno da 1 euro a un massimo di 100 euro.

C’è poi Magic Plan, altra app disponibile sia per iOS che per Android, amatissima da milioni di fan in tutto il mondo. Con questa possiamo infatti misurare ogni stanza della nostra casa e disegnare anche una pianta dell’abitazione, per poi assemblare il tutto come più ci piace. In altre parole, è l’app migliore per poter avere un’idea concreta degli spazi a nostra disposizione prima dell’acquisto dei mobili.

Selfie con smartphone

E continuiamo la nostra carrellata di app con Houzz. Soluzione disponibile sugli store sia di Apple che di Android, questa applicazione è ancora più versatile e permette di modificare in concreto l’arredamento partendo dalle stanze della nostra abitazione. Con il contributo di 40 milioni di utenti in tutto il mondo, tra cui molti professionisti, è possibile con Houzz trovare l’ispirazione giusta per poter riuscire a realizzare davvero la casa dei nostri sogni.

In alternativa alle app già citate possiamo suggerire anche l’utilizzo di myPantone, Design Cucina, Planner 5D, Home Design 3D e Morpholio Trace, tutte applicazioni che, specializzandosi in un aspetto dell’arredamento o curando ogni dettaglio, riescono a diventare un supporto prezioso per poter trasformare la nostra abitazione.

Altre app per simulare arredamento casa

Se quelle che ti abbiamo elencato e presentato ancora non riescono a soddisfare le tue esigenze, puoi provare con Homestyler, app per arredare casa gratis in italiano, basata sulla realtà aumentata. Si tratta di una soluzione molto versatile: permette di eliminare in maniera digitale i mobili presenti nella foto e di sostituirli con quelli nuovi, riuscendo in questo modo a darci un’anteprima fedele di cosa cambierebbe se sostituissimo i nostri mobili. Splendido, no?

Floor Plan Creator è invece un’altra soluzione adatta per arredare la propria abitazione tramite la costruzione della planimetria e l’eventuale modifica di quest’ultima, un po’ come la già citata Magic Plan. Floor Plan Creator è però disponibile solo per Android ed è gratuita, con la possibilità di effettuare acquisti in-app al prezzo minimo di 99 centesimi.

E chiudiamo con la divertente Roomle 3D, tra le migliori app in assoluto della categoria. Oltre a permetterci di acquistare splendidi accessori d’arredo, grazie alla realtà aumentata ci aiuta a visualizzarli all’interno delle stanze che vogliamo arredare, evitandoci così degli acquisti che si rivelerebbero poco utili. Anche questa soluzione è gratuita, disponibile solo per iPhone e per iPad, con la possibilità di acquisti in-app al prezzo di 1,99 euro.

