Cosa vedere durante un soggiorno a Parigi: ecco le mete da non perdere durante un viaggio nella capitale francese.

Parigi è una delle città più belle e romantiche del mondo. Dai maestosi e imponenti edifici di Notre Dame alla pittoresca Torre Eiffel, c’è molto da vedere e da fare a Parigi. La città è anche sede di alcuni dei migliori ristoranti e caffè del mondo, e questo la rende un paradiso per gli amanti della buona cucina. Insomma, un viaggio a Parigi è un dovere per qualsiasi viaggiatore alla ricerca di una vacanza lussuosa e romantica. Ecco alcuni suggerimenti su cosa vedere e fare durante un viaggio nella Capitale francese.

Le più belle cose da vedere a Parigi

Tappa d’obbligo è il simbolo di Parigi, la Torre Eiffel. Questa celebre torre è un must-see per qualsiasi visitatore della capitale transalpina. Costruita nel 1889, offre splendide vedute della città, negozi, ristoranti e soprattutto la sensazione di essere in uno dei posti più amati al mondo.

Parigi – Tour Eiffel

Un altro dovere per ogni turista è ammirare la Monna Lisa al Louvre. Questo celebre dipinto di Leonardo da Vinci è una delle opere d’arte più famose di tutti i tempi. Se ti trovi a Parigi, non puoi perdere l’occasione per osservarlo da vicino (relativamente). In generale, il Louvre è uno dei musei più importanti del mondo, con tantissime opere d’arte dal valore inestimabile. Come la Torre Eiffel, è una tappa immancabile.

Concediti poi una passeggiata sugli Champs-Elysees. Questa elegante avenue è una delle vie più famose di Parigi, celebre soprattutto per i suoi negozi di lusso e ristoranti. Meraviglia delle meraviglie è anche la Cattedrale di Notre Dame. Questa splendida chiesa è uno dei simboli più iconici di Parigi. Nonostante l’incendio del 2019, resta una tappa fissa per un mini tour della città.

Ultima tappa obbligatoria è poi il Giardino del Lussemburgo, presso l’omonimo palazzo. Questi graziosi giardini sono il posto perfetto per rilassarsi e gustarsi un pic-nic, soprattutto se si è in dolce compagnia.

Altre zone da visitare a Parigi

Se questi consigli non ti sono bastati e hai qualche giorno in più da dedicare a una delle metropoli più affascinanti del mondo, puoi cercare di inserire nel tuo itinerario anche Versailles e il Giardino delle Tuileries, con l’omonimo palazzo. Ma la città è anche piena di graziose e vivaci zone che, pur non avendo monumenti particolari, devono essere vissute se si vuole avere un’esperienza più completa della vita parigina. Tra queste, suggeriamo il Quartiere Latino e Montmartre.

Disneyland Paris: un’attrazione per tutte le età

Poco distante da Parigi c’è poi un luogo magico capace di realizzare i sogni di grandi e piccini: il parco tematico Disneyland Paris, situato nei sobborghi a est della città. È il secondo parco Disney fuori dagli Stati Uniti, ed è il più visitato parco a tema in Europa.

Questo è davvero un luogo dove si possono esplorare nuovi mondi, incontrare i tuoi personaggi preferiti e creare magici ricordi che dureranno per tutta la vita. Disneyland Paris è il luogo perfetto da visitare con la tua famiglia, gli amici o le persone care. Un’esperienza da regalarsi davvero almeno una volta nella vita, soprattutto se si è appassionati della nota multinazionale americana e dei suoi prodotti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG