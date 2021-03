Simona Ventura ha avuto un acceso botta e risposta con il professor Matteo Bassetti in diretta tv a proposito di Covid-19.

Simona Ventura ha raccontato a Cartabianca la profilassi a cui si sarebbe sottoposta dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus. Il professore Matteo Bassetti – direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – ha replicato affermando che le informazioni fornite dalla conduttrice sarebbero state fuorvianti e pertanto pericolose per i telespettatori:

“Bisogna evitare di dare informazioni non correte. Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure”, ha replicato Bassetti.

Simona Ventura

Simona Ventura contro Matteo Bassetti

Un acceso botta e risposta è esploso tra Simona Ventura e Matteo Bassetti a Cartabianca. La conduttrice, recentemente risultata positiva a Covid-19, ha raccontato la sua esperienza e il percorso di cure da lei intrapreso. “Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘Simona se fossi in te partirei con la profilassi'”, ha dichiarato Simona Ventura, raccontando la terapia a cui si sarebbe sottoposta.

Il professor Bassetti non ha digerito quanto da lei affermato, e l’ha invitata a non dare informazioni false ai telespettatori: “Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del covid, i pazienti non sono tutti uguali. (…) Ogni malato è diverso dall’altro e va visitato”, ha tuonato Bassetti, mentre la conduttrice ha replicato: “Io mi sono interfacciata con il mio medico… Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette”.

La telefonata dell’amica

Nei giorni scorsi Simona Ventura ha condiviso un video sui social dove – oltre a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni (non avrebbe avuto sintomi gravi della malattia) – affermava che una sua amica sarebbe stata il suo “angelo custode” perché, grazie ai suoi scrupoli, avrebbe scoperto di avere un “piccolo focolaio di polmonite”. Fortunatamente la conduttrice sarebbe riuscita a sottoporsi alle cure tempestivamente, e le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento.