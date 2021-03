Federico Fashion Style ha registrato una serie di Stories in cui appare furioso: alcuni vandali gli hanno distrutto l’auto in Sardegna.

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Federico Fashion Style. Il motivo è presto detto: il parrucchiere dei Vip, in piena pandemia, ha lasciato il Lazio per raggiungere la Sardegna. Il motivo, fortunatamente, non è di piacere, ma è lavorativo. Nonostante tutto, questo suo “tour” ha creato diversi malcontenti.

E’ da ricollegare alle polemiche degli ultimi giorni, sempre stando alle parole di Federico, il fatto che la sua auto sia stata “distrutta” da qualche vandalo in quel di Cagliari. L’hair stylist ha registrato una serie di Instagram Stories al vetriolo in cui mostra la sua automobile danneggiata.

Federico Fashion Style: la sua auto distrutta in Sardegna

Ore difficili per Federico Fashion Style: mentre sta lavorando in Sardegna, con un tour che tocca diverse città, alcuni vandali hanno danneggiato la sua macchina. A rendere pubblica la notizia è lui stesso, attraverso una serie di Stories al vetriolo.

“Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…“, ha tuonato Lauri.

Il parrucchiere dei Vip è convinto di aver scatenato numerose polemiche perché alcuni sono “invidiosi” del fatto che lui abbia lasciato Roma per lavorare. In zona rossa, infatti, i saloni di bellezza sono chiusi. La Sardegna, invece, essendo zona bianca ha tutte le attività regolarmente aperte.

Ecco una parte del video di Federico Fashion Style:

Lo sfogo di Federico Fashion Style

Lo sfogo di Federico Fashion Style prosegue, anche perché lui crede che la sua auto sia stata danneggiata perché è andato a cena in un ristorante e ha condiviso il filmato sui social.

“Sarei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Ho fatto il tampone, mi sono registrato a ‘Sardegna sicura’, quindi a chi ho tolto il lavoro?“, ha esclamato Federico.

Chiamando “illusi” i vandali che hanno danneggiato la sua macchina, il parrucchiere dei Vip sottolinea che sistemerà l’auto e, in barba a tutti, continuerà il suo tour in giro per la Sardegna.