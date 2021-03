Come la perfetta sceneggiatura di una favola moderna il principe Harry ha deciso di lasciare il suo regno (e tutti i suoi benefici) per andare a vivere in California con la bella moglie, l’attrice statunitense Meghan Markle ma qui, piuttosto che vivere di rendita, il Duca di Sussex ha preferito trovarsi anche una nuova occupazione. Vediamo nello specifico quale sarà il primo vero impiego lavorativo lontano da Buckingham Palace per il figlio più piccolo di Carlo e Lady Diana.

Il principe Harry ha rinunciato al vitalizio che percepiva quando era membro della Famiglia Reale e adesso è entrato ufficialmente nel mondo del lavoro. E’ stato infatti assunto dalla prestigiosa Silicon Valley in California e nelle vesti di Chief impact officer per una startup del gruppo.

L’azienda si occupa di fornire servizi di coaching e salute mentale e nello specifico Harry non dovrebbe rapportarsi con i dipendenti bensì essere l’ambasciatore della start-up per la creazione di nuovi contratti e nuove partnership.

Confirmed. Prince Harry has a new job. He is appointed Chief Impact Officer at @BetterUp.

He’s written a blog post about why he’s joined the coaching and mental health app 👇

“What I’ve learned in my own life is the power of transforming pain into purpose.” pic.twitter.com/8Egon1qnSi