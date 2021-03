Guido Bertolaso, in diretta con SkyTg24, ha perso le staffe e ha abbandonato la postazione, lasciando la giornalista a bocca aperta.

Guido Bertolaso, ospite di Buongiorno SkyTg24, ha perso le staffe e ha abbandonato la diretta. La giornalista Tonia Cartolano gli stava chiedendo lumi sui ritardi dei vaccini nella Regione Lombardia e lui non ha gradito le sue affermazioni. Per questo motivo, senza accettare altre domande, ha salutato la conduttrice e ha abbandonato la sua postazione.

Guido Bertolaso lascia la diretta con SkyTg24

Guido Bertolaso è il coordinatore della campagna vaccinale anti Covid-19 della Regione Lombardia, pertanto è lecito che la giornalista Tonia Cartolano abbia deciso di chiedergli informazioni sull’andamento delle somministrazioni, soprattutto nei confronti delle persone considerate “fragili”. Da giorni, infatti, non si fa che parlare dei ritardi nella distribuzione del farmaco. Non è solo la Lombardia a vivere la classica situazione “all’italiana”, ma è pur vero che la Regione guidata da Attilio Fontana sembra essere quella messa peggio.

GUIDO BERTOLASO

La conduttrice di Buongiorno SkyTg24 ha fatto a Bertolaso una semplice domanda: “Entro fine marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili?“. Il coordinatore della campagna vaccinale anti Covid-19, visibilmente infastidito, ha replicato: “Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili“. E’ a questo punto che la giornalista, per nulla convinta della risposta del suo ospite, ha provato ad indagare oltre.

Le accuse di Guido Bertolaso

La Cartolano, davanti all’estrema sicurezza mostrata da Bertolaso, non ha potuto fare altro che contraddirlo: “Io non ne ho trovata una di persona, verificheremo“. La giornalista di Buongiorno SkyTg24 ha chiaramente messo in dubbio le sue dichiarazioni e Guido si è stranito in un lampo.

“Verificate, tanto che ci mettete, criticare Bertolaso è diventato uno sport abbastanza normale, fate quello che volete. Arrivederci“, ha esclamato il coordinatore della campagna vaccinale anti Covid-19 della Regione Lombardia lasciando la diretta.

L’atteggiamento di Bertolaso ha lasciato tutti senza parole, in primis la conduttrice di Buongiorno SkyTg24. Come mai l’uomo non è stato in grado di sostenere la conversazione? E’ questa la domanda che si pongono la maggior parte dei telespettatori. Al momento, i ritardi nella somministrazione dei vaccini anti Covid-19 sono sotto agli occhi di tutti, pertanto non c’è altro da aggiungere.