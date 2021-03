Gianni Morandi si mostra sul web in compagnia di sua moglie e in ospedale ma questo scatena l’ira di alcuni suoi fan, ecco il motivo.

Soltanto poche settimane fa Gianni Morandi è rimasto vittima di un tragico incidente domestico che ha avuto luogo proprio nel giardino della sua abitazione e mentre il cantante bolognese era intento a bruciare alcune foglie. Da allora si trova ricoverato in ospedale per curare le ustioni alle braccia e alle gambe che si è procurato e come lo stesso Morandi ha dichiarato in un recente post su Instagram, la convalescenza “E’ stata più dura del previsto” eppure, malgrado il momento delicato e il sostegno che l’artista ha ricevuto dai suoi fan e da tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo, a scatenare alcune polemiche sul web è stata proprio una foto che Morandi ha condiviso con i suoi followers direttamente dall’ospedale e in compagnia della moglie Anna. Ecco nel dettaglio quello che è successo.

Gianni Morandi e la rabbia dei fan

Anche se le sue condizioni risultano stabili, Gianni Morandi si trova ancora ricoverato al Bufalini di Cesena ed ha attirato non poche critiche dopo aver condiviso su Instagram una foto di lui intento a mangiare e aiutato proprio dalla moglie Anna.

La foto incriminata è stata accompagnata con questa didascalia: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama”

Gianni Morandi ha violato le regole?

Quello che in molti non ha affatto gradito è stata la presenza della moglie del cantante in ospedale. Alcuni followers hanno infatti dichiarato di non aver potuto assistere i propri cari anche in seguito ad operazioni importanti e hanno manifestato rabbia e delusione sottolineando i privilegi di cui possono godere le celebreties rispetto ai comuni mortali.