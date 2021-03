Simona Ventura, risultata positiva al Coronavirus, ha raccontato che la telefonata di una sua amica sarebbe stato per lei provvidenziale.

Simona Ventura ha dovuto rinunciare a prendere parte al Festival di Sanremo 2021 perché positiva al Coronavirus. La conduttrice ha confessato di essere praticamente asintomatica, ma ha anche dichiarato che grazie all’avvertimento provvidenziale di una sua amica avrebbe scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite:

“Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni. Così ho scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite appena agli inizi e sono riuscita a bloccarlo. Sento che lassù qualcuno mi protegge, mi accade da sempre”, ha raccontato a Oggi.

Simona Ventura

Simona Ventura: il Coronavirus e la polmonite

A settimane dal suo primo tampone risultato positivo al Covid, Simona Ventura starebbe ancora combattendo contro la malattia che, fortunatamente, non le avrebbe procurato sintomi gravi. Come lei sono risultati positivi il compagno, Giovanni Terzi, e la figlia della conduttrice Caterina.

La Ventura ha confessato a Oggi di non essere in grado di stabilire con certezza come sarebbe stata contagiata, e inoltre ha rivelato che grazie ad un’amica si sarebbe sottoposta a un controllo che avrebbe appurato la presenza di un principio di polmonite (fortunatamente curata in tempo).

L’appello della conduttrice sui social

Attraverso i social Simona Ventura ha intimato ai suoi fan di fare attenzione e attenersi alle misure di sicurezza per evitare contagi. La conduttrice ha anche assicurato che, nonostante la positività a Covid-19, si sentirebbe “un leone” e si è detta impaziente di poter tornare al più presto al suo lavoro.

Anche Giovanni Terzi fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni, nonostante il Coronavirus e la patologia polmonare di cui lui stesso ha confessato di soffrire.