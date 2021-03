La giocatrice della Juventus Women Lina Hurtig diventerà mamma: la moglie Lisa Lantz aspetta il suo primo figlio.

Lina Hurtig e Lisa Lantz diventeranno presto madri: le due hanno annunciato via social di aspettare il loro primo figlio. La coppia era balzata agli onori delle cronache nel 2019 per il bacio che si erano scambiate ai Mondiali in Francia, e in seguito entrambe avevano confessato il desiderio di costruire insieme una famiglia.

“Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre. È successo tutto molto velocemente, a novembre ero in Italia e lei in Svezia. Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era incinta. E’ stato strano, perché è successo tutto rapidamente. Non ce lo aspettavamo, eravamo felicissime”, ha raccontato la giocatrice in un video diffuso dai canali social della Juventus.

Lina Hurtig e Lisa Lantz aspettano un bambino

Con enorme gioia la calciatrice svedese Lina Hurtig ha annunciato che presto avrà una bambino insieme alla moglie Lisa Lantz. La moglie della giocatrice della Juventus avrebbe scoperto di essere incinta mentre si trovava in svezia, e così avrebbe telefonato subito Lina Hurtig in preda alla commozione: “Me lo sentivo che qualcosa stava cambiando, dopo il test ho iniziato a piangere e ho chiamato Lina dicendole ‘siamo incinte'”, ha confessato nel video diffuso dai canali social della Juventus.

Lina Hurtig

Le due hanno trascorso i primi mesi della gravidanza a Torino, ma per il momento non hanno confessato dettagli su dove avverrà la nascita o sui loro progetti relativi al bambino. La coppia ha confessato di essere ricorsa alla fecondazione eterologa per avere un figlio (possibilità prevista per le donne in Svezia).

Il bacio durante i mondiali

La Hurtig e Lisa Lantz (entrambe calciatrici) sono legate sentimentalmente dal 2014. Nel 2019, in occasione della vittoria dei Mondiali femminili di calcio in Francia, aveva fatto il giro del mondo l’immagine del loro bacio appassionato a bordo campo. “Dopo la partita ero felicissima e stavo semplicemente festeggiando con mia moglie, non mi aspettavo che quel gesto sarebbe diventato virale”, raccontò a tal proposito Lina Hurtig a Sky Sport.