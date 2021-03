Elisabetta Canalis ha postato via social alcune immagini del suo allenamento di boxe con un trainer d’eccezione: il pugile Daniele Scardina.

Elisabetta Canalis è tornata in Italia più scatenata che mai: a Milano, tra gli impegni di lavoro e gli amici, l’ex velina si è concessa un po’ di attività fisica e a sorpresa ha mostrato i suoi allenamenti in compagnia del pugile Daniele Scardina. “Daniele che finge di prenderle durante la sessione di training”, ha scritto ironica l’ex velina nelle sue stories via social, dove la si vede intenta a sferrare pugni a King Toretto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it

Elisabetta Canalis e Daniele Scardina: l’allenamento

Elisabetta Canalis si è concessa una sessione di boxe con un trainer d’eccezione, ovvero il pugile Daniele Scardina. L’ex velina, che si è recentemente sottoposta al vaccino contro il Covid, ha fatto ritorno in Italia e tra un impegno e l’altro non ha rinunciato all’attività fisica. Dopo aver mostrato i suoi allenamenti durante il lockdown, a Milano si è recata in palestra per “battersi” con Daniele Scardina, e ironica ha postato alcune stories del loro allenamento.

Elisabetta Canalis

Prima di recarsi a Milano l’ex velina sarebbe volata in Sardegna per riabbracciare la madre, da cui era lontana da diversi mesi. “Finalmente potrò riabbracciare mia madre”, aveva scritto nelle sue stories annunciando di essersi sottoposta al vaccino.

Daniele Scardina: la vita privata

Archiviata la liaison con Diletta Leotta (che nel frattempo avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia di Can Yaman) Daniele Scardina sarebbe attualmente single. Secondo Novella2000 dopo la liaison con la conduttrice anche il pugile avrebbe avuto un flirt, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. King Toretto e Diletta Leotta sono stati legati per circa un anno, ma nessuno dei due ha svelato perché la loro liaison sarebbe naufragata.

