Mentre Fabrizio Corona è finito di nuovo al centro della cronaca giudiziaria, Lapo Elkann ha fatto sapere di averlo perdonato.

Lapo Elkann ha confessato a Novella2000 di aver “perdonato” Fabrizio Corona per una vicenda che li vide protagonisti – e che destò scandalo – nei primi anni 2000. All’epoca Fabrizio Corona avrebbe raccolto del materiale compromettente riguardante il rampollo della famiglia Agnelli, e avrebbe provato a ricattarlo minacciando di diffonderlo.

“Credo che nella vita si debba girare pagina, dimenticare il male, tutto ciò che è negativo. E lui si è fatto soprattutto del male, spero non continui più a farselo”, ha affermato Elkann ora che Fabrizio Corona si trova di nuovo al centro della cronaca giudiziaria.

Lapo Elkann

Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona

A Novella2000 Lapo Elkann ha dichiarato di non serbare rancore nei confronti dell’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona che, nei primi anni 2000, avrebbe provato a ricattarlo mediante la diffusione di materiale compromettente. Oggi Corona si trova nell’occhio del ciclone perché, a seguito della revoca del differimento pena, ha condiviso un video scioccante sui social dove ha mostrato le ferite che si sarebbe auto-inferto all’arrivo delle forze dell’ordine nel suo appartamento. Attualmente l’ex Re dei paparazzi è tenuto sotto osservazione all’ospedale di Niguarda, dove ha dato inizio allo sciopero della fame e della sete.

Mentre Elkann gli ha augurato di “trarre forza dai suoi errori” in tanti, tra personaggi vip e non, hanno espresso la loro solidarietà a Fabrizio Corona via social. Adriano Celentano ha anche scritto una lettera indirizzata all’ex Re dei paparazzi dove ha ammesso di trovare la sua pena “spropositata” rispetto ai reati commessi.

Corona denunciato dai magistrati

Nel frattempo Fabrizio Corona sarebbe stato denunciato anche dalla Procura Generale per le minacce pronunciate contro i magistrati nel video shock del suo arresto. “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”, aveva detto l’ex agente nel video che ha suscitato scalpore sui social.