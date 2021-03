Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi: semplice amicizia o c’è del tenero?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono la coppia che non ti aspetti, soprattutto dopo le dichiarazioni che l’influencer milanese ha fatto al GF Vip. Eppure, i due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi mentre si concedono una passeggiata.

Stando a quanto sostiene la rivista di Alfonso Signorini, Tommaso e Gabriel sono stati avvistati sia a Roma che a Milano e pare che trascorrano molto, molto tempo insieme. La domanda sorge spontanea: semplice amicizia oppure c’è del tenero?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko pizzicati insieme

Il settimanale Chi ha avvistato “una strana coppia“, formata da Tommaso Zorzi e Gabriel Garko. L’influencer milanese e l’attore sono stati pizzicati sia a Roma che a Milano, mentre si concedevano una semplice passeggiata. I paparazzi non hanno immortalato nessun bacio o slancio particolarmente affettuoso, sia chiaro, ma resta il fatto che l’accoppiata ha destato parecchio clamore.

La rivista di Alfonso Signorini scrive: “Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no“. Mentre Zorzi è single, Garko dovrebbe essere ancora fidanzato con Gaetano, un uomo che ha sempre tenuto lontano dalle telecamere. Davanti all’insinuazione del settimanale Chi, però, sembra che tra l’influencer e l’attore ci sia del tenero. Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.

Tommaso e Gabriel: tra incomprensioni e passioni

Ai tempi del GF Vip, quando Garko era entrato nella Casa più spiata d’Italia per incontrare Rosalinda Cannavò, Tommaso non aveva espresso belle parole nei suoi confronti. Nello specifico, dopo il coming out dell’attore in diretta tv, l’influencer aveva affermato: “Come se ce ne fosse bisogno“.

Zorzi, in seguito, aveva bocciato la ‘rivelazione’ di Garko, sostenendo che non serviva dichiarare in televisione il proprio orientamento sessuale. Alla luce di ciò, com’è possibile che Tommaso abbia cambiato idea su di lui? A spiegarlo è sempre il settimanale Chi. Pare che Gabriel, dopo l’uscita di Tommy dal GF Vip, lo abbia contattato per raccontargli tutta la sua storia. E’ a questo punto che l’ex “Vippone” lo avrebbe rivalutato, iniziando a frequentarlo.