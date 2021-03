Melissa Satta, dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, torna a sorridere fra le braccia di un altro uomo, ecco chi è.

Melissa Satta torna ad essere protagonista del gossip e della cronaca rosa e in particolare dopo una serie di smentite che la stessa aveva di recente fatto in virtù di alcuni flirt che le erano stati erroneamente attribuiti. L’ex velina ed ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng questa volta però, non si è nascosta e si è lasciata immortalare dagli obiettivi dei paparazzi del settimanale Oggi fra le braccia di un altro uomo: scopriamo insieme di chi si tratta.

Melissa Satta e Mattia Rivetti, flirt in corso

Melissa Satta è apparsa sul settimanale Oggi, sorridente e serena fra le braccia di un uomo che non è Boateng. Il suo nome è Mattia Rivetti ed è il rampollo del mondo della moda legato al celebre marchio italiano Stone Island. I due sono stati pizzicati assieme a Milano nel nuovo quartiere City Life e dove non sono mancati gesti d’affetto fra loro.

Prima che Melissa e Mattia venissero allo scoperto, la Satta era però finita di nuovo al centro dei pettegolezzi ma questa volta per uno scambio di persona.

Melissa Satta: Matteo Rivetti? No, Mattia!

Appena lo scorso dicembre era stata infatti proprio l’ex velina di Striscia la notizia a pubblicare direttamente dal suo account Instagram alcuni video in cui smentiva categoricamente il flirt che le era stato attribuito ma questa volta con Matteo Rivetti alias il fratello maggiore di Mattia (già sposato e con dei figli).

Insomma la Satta, che ha sempre cercato di tenere lontano il gossip dalla sua vita familiare e reduce dalla rottura definitiva con Boateng, all’epoca dei fatti non prese molto bene questo flirt e a chiare lettere lo aveva quindi smentito.