Elettra Lamborghini ha espresso via social il suo dolore per la scomparsa del suo cane. L’ereditiera è in isolamento a causa del Coronavirus.

Una tragedia dopo l’altra per Elettra Lamborghini: la cantante, attualmente in isolamento perché positiva al Covid, ha annunciato via social la scomparsa del suo cane. “Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane”, ha scritto in una story via social, postando alcune foto del suo tenero amico a quattro zampe.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elettralamborghini/?hl=it

Elettra Lamborghini: è morto il cane

Per Elettra Lamborghini quello dell’ultimo periodo è stato senza dubbio un momento triste e difficile. Dopo essere risultata positiva a Covid-19 (ed aver dunque rinunciato a prendere parte alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 se non in collegamento) la cantante ha fatto sapere ai suoi fan dei social di aver perso il suo cane.

L’amico a quattro zampe dell’ereditiera sarebbe improvvisamente scomparso, e in tanti sui social le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore in un momento tanto doloroso.

Nei giorni scorsi l’ereditiera aveva manifestato la sua nostalgia per il marito, Dj Afrojack, che per ragioni di sicurezza (legate al suo contagio) non sarebbe in casa con lei.

L’amore per gli animali

Elettra Lamborghini ha una vera e propria passione per gli animali, e oltre ai cani possiede anche alcuni cavalli. Alcuni mesi fa lei stessa aveva condiviso sui social il suo dolore per la scomparsa del cavallo Lolita, che era stato al suo fianco per circa 16 anni.

“Come è potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… sei sempre stata così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti… non sono pronta per questo. Mi sento così male per averti fatta operare, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni, ma che alternativa avevo?!“, aveva scritto in un post via social esprimendo il suo dolore per la tragica scomparsa di Lolita.

