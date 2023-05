Novità in arrivo per Silvio Berlusconi. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento tanto da far pensare alle dimissioni.

Potrebbero esserci presto novità positive per Silvio Berlusconi ricoverato dallo scorso 5 aprile all’ospedale San Raffaele per curare una infezione polmonare. A far ipotizzare le dimissioni del Cavaliere nelle prossime 48 ore alcune recenti dichiarazioni di Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset.

Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele

Silvio Berlusconi

Dalle ultime indiscrezioni che arrivano, Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni. Si parla già domani o giovedì. L’ex Premier, come anticipato, era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

A rendere nota la possibilità riguardo il Cavaliere è stato Fedele Confalonieri, presidente Mediaset e amico dell’ex Premier. “Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, adesso non so se adesso lo lasceranno, ma sta molto meglio. Dimissioni? Non lo so, sono cose mediche. L’altro ieri ero da lui, sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio. Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente parteciperà”, ha detto Confalonieri come riportato dall’Ansa.

A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle possibili dimissioni del Cavaliere nelle prossime 48 ore. Pare che un bollettino medico verrà dato in modo ufficiale nella giornata di domani. Solo in quel momento verrà fatta chiarezza. Quello che pare certo è che Berlusconi sta meglio ed è pronto a tornare a lavoro dopo un mese di forte spavento, per lui, la sua famiglia e tutto il mondo della politica e non solo.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram pubblicato che appare nel profilo ufficiale del Cavaliere:

