La velocista statunitense Tori Bowie si è spenta tragicamente a 32 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida.

La velocista e lunghista Tori Bowie si è spenta a 32 anni nella sua casa, in Florida. Al momento vige il massimo riserbo sulle cause della sua scomparsa e in tanti, via social, stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte della sportiva, considerata un punto di riferimento anche per la comunità afroamericana. Lo staff dell’Icon Management, società di cui Tori faceva parte, ha emesso un comunicato ufficiale in cui si legge:

“Siamo devastati dal dover condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie. Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa, un faro di luce che brillava così intensamente”.

Tori Bowie

Tori Bowie è morta: il lutto

Il mondo dello sport piange Tori Bowie, la giovane atleta statunitense che è misteriosamente scomparsa nelle scorse ore nella sua casa in Florida. Grazie al suo talento e al suo amore per lo sport, Tori era diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’atletica e anche per la comunità afroamericana, che vedeva in lei un punto di riferimento.

Alle Olimpiadi di Rio del 2016 aveva conquistato il bronzo nei 200, era stata due volte medaglia d’oro in staffetta ai Giochi e ai Mondiali di Londra 2017 e si era laureata campionessa del mondo proprio nei 100. Al momento non sono trapelate informazioni sulle cause della sua scomparsa e in tanti sono rimasti sotto shock nell’apprendere la tragica notizia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG