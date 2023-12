Il significato della canzone The Great Pretender di Freddie Mercury, uno dei singoli più iconici del suo repertorio da solista.

Se è vero che i risultati migliori della propria carriera Freddie Mercury li raggiunse come assoluto leader e frontman dei Queen, molti tra i suoi fan ricordano ancora con affetto anche le sue poche avventure da solista. Tra i singoli iconici del suo repertorio senza la band inglese si ricordano con grande affetto ancora oggi, oltre alla celeberrima Living On My Own, anche The Great Pretender.

Interpretazione fantastica dell’indimenticabile Bulsara, è rimasta talmente legata al suo nome da essere ancora oggi ricordata come fosse una sua canzone. In realtà The Great Pretender non è invece un brano originale del repertorio di Freddie Mercury, bensì una cover pubblicata nel 1987 dal cantautore. Scopriamo insieme il significato del suo testo.

The Great Pretender, Freddie Mercury: il significato della canzone

Accompagnata da un iconico video girato da David Mallet in cui Freddie, con il collega Roger Taylor (batterista dei Queen) e l’amico Peter Straker, indossa dei costumi molto divertenti da Drag Queen, The Great Pretender fu in grado di raggiungere il quarto posto nella classifica inglese, diventando in assoluto il più grande successo da solista in patria per il cantante dei Queen.

Freddie Mercury

Brano lanciato in origine con grande successo dai The Platters, fu interamente scritta da Buck Ram e pubblicata dalla Mercury nel 1955. Coverizzata successivamente anche da artisti quali Dolly Parton e Roy Orbison, non riuscì mai a entrare nell’immaginario collettivo come nell’indimenticabile versione di Freddie. E d’altronde chi altro avrebbe potuto interpretare il “grande simulatore” meglio di un personaggio istrionico come l’amatissimo cantante inglese?

Per quanto riguarda il significato del testo, la canzone non è altro che la confessione di una persona abituata a mentire e a fingere la propria felicità, un egocentrico che fa finta di stare bene, ma in realtà altro non è che una persona sola. Una metafora straordinaria della vita di molte rockstar o personaggi pubblici, ma al contempo una straordinaria metafora dell’esistenza di Freddie.

Amato da schiere di fan in tutto il mondo, Mercury fu sempre circondato da persone che gli volevano bene, ma anche da tante persone che ne sfruttavano semplicemente la notorietà, e anche per questo, alla fine della fiera, si ritrovava spesso a essere molto più solo di quanto si potesse immaginare. Ed è forse per questo che la sua interpretazione, più ancora di quella originale, ha saputo cogliere appieno il significato di una canzone destinata a fare la storia e capace di regalare emozioni ancora oggi straordinarie.

The Great Pretender, Freddie Mercury: il testo della canzone

Oh yes, I’m the great pretender,

pretending I’m doing well.

My need is such, I pretend too much,

I’m lonely, but no one can tell…

