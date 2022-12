Quali sono le versioni più belle delle canzoni di Natale? Gli artisti italiani non brillano, mentre quelli oltreoceano sì.

Le canzoni di Natale fanno ormai parte della tradizione. Sono tanti gli artisti che, negli anni, si sono messi alla prova con brani dedicati al periodo più bello dell’anno. Da Have Yourself a Merry Little Christmas di Frank Sinatra a Santa Claus Is Coming to Town di Laura Pausini, passando per Jingle Bell Rock di Lindsay Lohan: vediamo quali sono le versioni più belle.

Canzoni di Natale: quali sono le versioni più belle?

I simboli tradizionali del Natale non sono soltanto l’albero e il presepe, ma anche le canzoni. Dai primi giorni di dicembre fino all’Epifania, ovunque si vada si sentono brani a tema. Alcuni mettono allegria, mentre altri infinita tristezza. Negli anni, tanti artisti si sono cimentati con pezzi di questo tipo, ma non tutti sono riusciti a lanciare cover e non che meritano davvero di essere canticchiati. Andando alla ricerca delle versioni più belle, non possiamo che partire da Jingle Bell Rock di Lindsay Lohan con Ali Tomineek. Per la prima edizione della canzone dobbiamo ringraziare Bobby Helms, che l’ha lanciata nel lontano 1957.

Tra i brani di Natale iconici c’è anche All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, ma anche la versione di Justin Bieber merita una menzione. Una canzone da brividi, invece, è Jingle Bells di Ella Fitzgerald, uscita nel 1960. Che dire, poi, di I’ll be home for Christmas di Bob Dylan? Non dimenticate di inserire nella playlist di dicembre White Christmas di Elvis e Joyeux Noël della bravissima Céline Dion.

Canzoni di Natale made in Italy: gli artisti nostrani non brillano

Proseguendo con la ricerca delle versioni più belle delle canzoni di Natale troviamo O Come All Ye Faithful di Johnny Cash e Have Yourself a Merry Little Christmas di Frank Sinatra. Sul versante degli artisti italiani, purtroppo, non troviamo grandi interpretazioni. Due sono i brani che brillano: Santa Claus Is Coming to Town di Laura Pausini e Buon Natale di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia.

