Il significato della canzone Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee, un classico natalizio diventato un cult.

Tra le canzoni tipiche del periodo di feste natalizie una delle più divertenti, allegre, amate e anche antiquate è sicuramente Rockin’ Around the Christmas Tree. Un cult che deve buona parte del proprio successo anche al fatto di essere presente nella colonna sonora del film Mamma ho perso l’aereo, dove in particolar modo accompagna alcune delle scene più apprezzate dal pubblico.

Scritta da Johnny Marks, nella sua versione più celebre è stata interpretata da Brenda Lee, stella del pop e del country anni Cinquanta e Sessanta, famosa anche per canzoni come I Want to Be Wanted, I’m Sorry. Si tratta di un brano datato 1958. Scopriamo insieme qual è il significato del testo.

Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee: il significato della canzone

Brano amatissimo soprattutto per la sua melodia allegra e ritmata, adatta per ballare sorridenti e sereni sotto al vischio o attorno all’albero di Natale, Rockin’ può vantare un successo clamoroso, amplificato ancora di più non solo dalla presenza nel celebre film del 1990 diretto da Chris Columbus, ma anche dal fatto di essere onnipresente in tutte le più amate e importanti playlist natalizie presenti sulle piattaforme di streaming musicale.

albero di natale addobbi e regali

Coverizzata da tantissimi artisti dopo la sua pubblicazione, dalla versione famosa di Kim Wilde, Mel Smith e Pete Thomas del 1987 a quella più recente di Justin Bieber, passando per quella particolarissima di Alvin and the Chipmunks del 1963 o per quella di Miley Cyrus nei panni di Hannah Montana, dal punto di vista del testo Rockin’ è estremamente semplice.

Al centro della canzone ci sono infatti solo delle splendide ed emozionanti tradizioni natalizie, tra cui il bacio sotto il vischio, la torta di zucca, i canti di Natale e le decorazioni in tutta la casa. Un invito a ballare e divertirsi attorno all’albero di Natale, simbolo della gioia di questo periodo di festa. Una curiosità? Nel brano viene anche citato il ritornello di un’altra canzone natalizia tradizionale, Deck the Halls (Deck the halls with boughs of holly).

Insomma, si tratta di un brano allegro che sottolinea gli aspetti più positivi e piacevoli, ma anche più leggeri, di quello che viene definito spirito del Natale, tra elementi romantici, come appunto i baci delle coppie sotto il vischio, e altri che richiamano il calore della famiglia e dello stare bene insieme.

Rockin’ Around the Christmas Tree, Brenda Lee: il testo della canzone

Rockin’ around the Christmas tree

at the Christmas party hop,

mistletoe hung where you can see

every couple tries to stop.

Rockin’ around the Christmas tree

let the Christmas spirit ring,

later we’ll have some pumpkin pie

and we’ll do some caroling…