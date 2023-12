Frasi per celebrare un Natale in famiglia: le più belle da scrivere su biglietti o da inviare ai propri familiari e parenti.

La magia del Natale contagia le case di tutto il mondo ormai già dai primi giorni di dicembre. Come ogni anno, si rinnova in questo periodo la voglia di stare insieme, di condividere le proprie emozioni e di vivere momenti indimenticabili con amici e parenti. Oltre ai classici doni, se vuoi regalare ai tuoi cari un sorriso, potresti ricorrere anche a delle splendide frasi per un Natale in famiglia.

Attraverso il potere delle parole, da non sottovalutare mai, è infatti possibile trasformare il periodo delle feste in un’esperienza ancora più significativa e profonda per noi e per i nostri affetti più cari. Se vuoi scoprire quali sono le più belle frasi di auguri di Natale, adatte per questa occasione, te ne proponiamo alcune davvero emozionanti.

Frasi Natale in famiglia brevi e divertenti

Come si suol dire, “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi“. Un proverbio che fa comprendere in maniera chiara e netta quale sia l’importanza di trascorrere del tempo con i propri familiari e i propri parenti in questo periodo molto speciale dell’anno. Una manciata di giorni in cui, per qualche ora, possiamo aprire i nostri cuori e condividere le nostre emozioni con le persone che più amiamo.

natale famiglia luci magia albero

Se vuoi condividere questa gioia in maniera speciale, attraverso delle frasi che possano emozionare i tuoi familiari, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– Fra i regali sotto l’albero spero tanto che il Natale continui a portare infinita gioia alla nostra meravigliosa famiglia.

– Questo Natale sia per te un giorno felice, in cui tu possa gustare il calore della tua famiglia. Buone feste!

– Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia. (Bryn Rogers)

– Il Natale è un giorno di raccoglimento e tradizione, una giornata speciale da trascorrere nella calorosa cerchia della famiglia e degli amici. (Margaret Thathcer)

– Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens)

– La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope)

– Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore. (Washington Irving)

– Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint-Exupéry)

– A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)

Altre frasi per un Natale in famiglia

Il periodo natalizio non può essere rappresentato solo dallo scambio di doni materiali. Per renderlo davvero speciale e creare legami duraturi con i propri affetti è necessario condividere anche emozioni, tempo e momenti importanti.

Servono a questo, in un certo senso, le decorazioni, gli alberi, le luci, i presepi, i piatti della tradizione e le feste della Vigilia, del 25 dicembre e di Santo Stefano. Ma possono essere d’aiuto per rendere questo momento ancora più emozionante anche alcune frasi che ben rappresentano l’importanza che queste festività ha all’interno di ogni famiglia. Eccone altre che potresti utilizzare per dei bigliettini speciali o per degli auguri diversi:

– Quando penso al Natale, penso alla mia meravigliosa famiglia: è una gioia immensa festeggiarlo con voi, tutti insieme. Buon Natale!

– È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. (Madre Teresa di Calcutta)

– Natale in famiglia significa calore.

– Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge)

– Natale è la festa dell’infanzia. Abbiamo il diritto di domandarci se ci saranno ancora per lungo tempo notti di Natale, con i loro angeli e pastori, per questo mondo feroce, così lontano dall’infanzia, così estraneo allo spirito d’infanzia. (Georges Bernanos)

– Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori. (Janice Maeditere)

– Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. (Taylor Caldwell)

– Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti dieci metri. (Larry Wilde)

– Se quest’anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali di Natale, non vi preoccupate. Ditemi solo dove abitate e io verrò a prenderli da solo. (Henny Youngman)