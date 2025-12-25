Tra chiamate moleste e call center sempre più aggressivi, ecco alcuni strumenti efficaci per tutelare la privacy degli utenti.

Negli ultimi anni, il fenomeno delle telefonate moleste ed indesiderate, da parte dei call center, ha raggiunto dimensioni tali da trasformarsi in una vera e propria battaglia quotidiana. Promozioni insistenti, offerte mai richieste, proposte che si ripetono identiche a distanza di pochi giorni: un flusso continuo che mette a rischio la tranquillità degli utenti e pone domande in merito all’effettivo uso dei dati personali. Scopriamo, dunque, le soluzioni per bloccare tali comunicazioni, evitando di cadere in trappole ed offerte fasulle.

Telefonate moleste dai call center: alcune soluzioni per bloccarle

Per prima cosa, dunque, è consigliabile iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, strumento pensato proprio per impedire ai call center di utilizzare numeri presenti negli elenchi telefonici ed ottenuti tramite campagne commerciali.

Vi sono, poi, diverse applicazioni che filtrano numeri provenienti da attività commerciali poco trasparenti, fornendo, al contempo, informazioni sull’identità di chi sta tentando di mettersi in contatto. risponde senza sapere chi si trova dall’altra parte della linea.

Ragazza utilizza lo smartphone tornando a casa di notte

Anche gli smartphone mettono a disposizione funzioni integrate utili a silenziare e/o rifiutare in modo sistematico le chiamate di chi non fa parte della propria rubrica.

Filtro del traffico in entrata e protezione dei dati sensibili

In alcuni casi, inoltre, è lo stesso operatore telefonico a proporre servizi aggiuntivi dedicati al filtraggio del traffico in entrata, con pacchetti che permettono di bloccare numeri specifici ed intere categorie di chiamate.

In tale ottica, infine, è bene non condividere mai informazioni sensibili, non cedere alla pressione di offerte formulate in modo ambiguo e segnalare sempre alle autorità competenti le telefonate moleste che aggirano le norme.

In questo modo, dunque, la privacy sarà ulteriormente protetta e si metterà un freno a queste comunicazioni indesiderate.